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В НГУ запускают курс по блокчейну для юристов

  • 12/04/2018
нгу

В первую очередь курсы научат ориентироваться в применяемых юридических конструкциях для проектов, связанных с блокчейном и криптовалютой.

Программа обучения включает в себя образовательные дисциплины, которые позволяют освоить высококачественную теоретическую базу и получить практические навыки для ее дальнейшего применения, сообщили в пресс-службе университета.

Курс стартует 21 апреля в НГУ. Участники смогут узнать о вызовах в отрасли, связанных с появлением этих технологий, изучат современную судебную практику, общемировые тенденции правового регулирования и напишут первое техническое задание на создание смарт-контракта.

— Мы решили создать этот курс, потому что в индустрии слишком много заблуждений относительно технологии блокчейн. Хочется, чтобы практикующие специалисты, которые ежедневно работают с ней, развеяли все мифы, донесли все ее возможности и реальные кейсы применения для бизнеса. Курс необходим тем, кто хочет оставаться на передовой внедрения новых технологий: бизнесменам для занятия новой ниши и оптимизации бизнес-процессов, юристам, чтобы быть востребованными специалистами. Ведь новые технологии развиваются стремительно, и выигрывает тот, кто владеет знаниями и использует на практике все их преимущества. Именно это и является основной миссией наших курсов, — рассказала руководитель команды блокчейн-разработчиков Decentury Полина Сазонова.

В первую очередь курсы научат ориентироваться в применяемых юридических конструкциях для проектов, связанных с блокчейном и криптовалютой, понимать внутреннее устройство смарт-контрактов, иметь навык написания технического задания для программистов и выбирать юрисдикцию для проведения ico (способ привлечения инвестиций) и блокчейн-проекта.

Обучение предполагает двухдневный курс всего для 20 желающих.

По его окончании выдается удостоверение о повышении квалификации НГУ.

Фото: Мария Кормильцева

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