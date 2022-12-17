В НГУЭУ подвели итоги конкурса, посвящённого экономике и предпринимательству

В Новосибирском государственном университете экономики управления состоялась церемония подведения итогов и награждения победителей и участников конкурса журналистских материалов NSUEM.Business Awards —2022. Как сообщают организаторы, на конкурс, посвящённый экономике и предпринимательству поступило 45 работ из Новосибирска, Новосибирской и Омской областей.
— Какую цель мы в конкурсе видели, — отметил, обращаясь к участникам, проректор по науке и дополнительному образования НГУЭУ Дмитрий Куницын. — Цель в том, чтобы, являясь экспертной площадкой по оценке социально-экономических вопросов развития нашей страны и региона, поддержать тех журналистов, те СМИ, которые делают свои экспертные материалы на очень высоком качественном уровне. Популяризация знаний в области экономики, финансов, юриспруденции, других направлений, без вашего активного участия невозможно. Надеемся на продолжение нашей успешной работы на благо нашей Родины, не побоюсь этого слова.
В конкурсе определились победители основных номинаций:
— номинация «Стартап» — заместитель главного редактора телеканала «РБК ТВ — Новосибирск» Анастасия Овчар («Ай-фарм: душистая клубника и свежие овощи круглый год»)
— номинация «Бизнес — успех» — обозреватель «Ордынской газеты» Наталья Грязнова («Есть женщины в русских селеньях»)
— номинация «Сделано в Сибири» — обозреватель газеты «Омская правда» Татьяна Мастерских («Обойдёмся без бургеров»)
— номинация «Финансовая грамотность» — журналист телеканала НСК 49 Василий Акимов («Финансовый диктант»).
Победители специальных номинаций:
— номинация «Выбор ректора» — гендиректор и главный редактор телеканала «РБК ТВ — Новосибирск» Юрий Слуянов («Правила применения временных мер экономического характера»)
— номинация «Вдохновляющие инновации Высшей школы бизнеса НГУЭУ — корреспондент ГТРК Новосибирск Ольга Дурных («Сибирский шмель против санкций»)
— номинация «Бизнес-колумнист» — колумнист газеты «Континент Сибирь», основатель баров Rooks и сидрерии InCider Игорь Каменев («Рост популярности сидра в Сибири»)
— номинация «Стремление в профессиональный эфир» — студент НГУЭУ, основатель проекта «Зачётный подкаст» Анастасия Шевченко.
Ранее редакция сообщала об итогах конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области».
Фото пресс-службы НГУЭУ
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