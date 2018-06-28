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В НГУЭУ состоялся первый выпуск менеджеров в образовании

  • 28/06/2018
Narhoz

Это совместный проект НГУЭУ и Высшей школы экономики по подготовке управленцев в сфере образования.

В Новосибирском государственном университете экономики и управления завершила обучение первая группа руководителей общеобразовательных учреждений Новосибирской области по программе «Менеджмент в образовании». Это совместный пилотный проект НГУЭУ и Высшей школы экономики по подготовке управленцев в сфере образования, сообщили в пресс-службе университета.

Трехмесячную профессиональную переподготовку успешно прошли восемь директоров образовательных учреждений Новосибирской области. Курс «Менеджмент в образовании» – уникальная сетевая программа НГУЭУ и Высшей школы экономики, которая была разработана совместно с директорами школ региона.  Задача программы – подготовить руководителей образовательных организаций нового поколения, в которых сочетается профессиональная компетентность педагога и сильные управленческие качества менеджера. Основной блок составили дисциплины по стратегическому и финансовому менеджменту, проектному управлению, трудовому и налоговому праву, управлению коллективом, маркетинговым коммуникациям, психология.

Обучение проводили преподаватели и сотрудники НГУЭУ, Высшей школы экономики, НГАХА, ведущие бизнес-практики Новосибирска.  Выпускники высоко оценили уровень организации обучения, практичность и актуальность содержания программы.

— Отмечу три фактора, за которые особенно благодарен организаторам, – поделился мнением выпускник программы «Менеджмент в образовании», директор лицея № 130 г. Новосибирска Сергей Сопочкин. — Во-первых, программа разработана при непосредственном участии руководителей школ: НГУЭУ приглашал нас на круглые столы, где совместно обсуждались модули, которые необходимо включить в курс. Мои ожидания оправдались – было много практики по заявленным темам, разбор реальных ситуаций, ответы на актуальные вопросы. Во-вторых, интересная подача материала. В основном это были интерактивные занятия, на которых мы свободно обменивались мнениями, неформально общались с коллегами и тренерами, вместе искали эффективные решения задач. Когда «варишься» в своей повседневной работе, такой формат работы помогает выработать свежие идеи. В-третьих, качественный подбор группы – сильные коллеги, профессионалы, с которыми было интересно и продуктивно работать.

Начальник отдела профессионального развития педагогических кадров управления образовательной политики Министерства образования Новосибирской области Светлана Смирнова подчеркнула важность и своевременность программы.

— Повышение эффективности руководителей образовательных организаций – сегодня одна из важнейших задач системы образования нашей страны. Мы проводили исследования, которые показали нехватку у директоров школ компетенций в области финансового менеджмента, проектного управления, нормативно-правового поля. Поэтому, профперподготовка, которая включает эти направления, необходима для директорского корпуса. Кроме того, наличие у руководителя образовательной организации подготовки в области менеджмента предусмотрено ст. 51 Закона № 273-ФЗ «Об образовании». В 2019 году Министерство образования Новосибирской области планирует реализовать региональную программу переподготовки руководителей образовательных организаций совместно с НГУЭУ, — отметила Светлана Смирнова.

Начальник управления дополнительного образования НГУЭУ Сергей Чернышов отметил, что этот проект был для университета во многом экспериментальным.

— Мы сформировали уникальную траекторию обучения, которая включила в себя не только привычные форматы, но и бизнес-игры, работу над проектами, сетевой модуль Высшей школы экономики и даже вебинар с экспертами из Австралии. Ценно, что нашу инициативу поддержало Министерство образования Новосибирской области и Департамент образования мэрии Новосибирска. Эксперты ведомств высоко оценили результат и готовы к развитию совместных системных проектов в этом направлении, — сказал Сергей Чернышов.

Выпускники программы «Менеджмент в образовании» получили два документа об образовании: диплом о профессиональной переподготовке НГУЭУ и удостоверение о повышении квалификации Высшей школы экономики. Следующий набор на программу запланирован на сентябрь 2018 года.

Фото: предоставлено пресс-службой НГУЭУ

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