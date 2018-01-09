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В новогоднюю ночь абоненты «МегаФона» отправили 87 млн SMS

  • 09/01/2018

В международной сети абонентами было сделано более 1,5 млн. звонков.

В первый час после нового года количество отправленных SMS в 3,5 раза выше по сравнению с часами наивысшей нагрузки обычного буднего дня 2017-го года. Всего абонентами «МегаФона» было отправлено 87 млн SMS, что на 34 млн меньше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что количество голосовых вызовов выросло в 1,3 раза (46 000 000 звонков) по сравнению с часами пиковой нагрузки в обычный день. Однако, в первую ночь 2017-го года звонили больше – тогда количество звонков выросло в 1,4 раза. На голосовое общение клиенты в 2017-ом году потратили порядка 525 млн. минут, что ниже показателей ночи 2016-го года на 4,7 %.

По межгороду звонили в 4,8 раза больше, чем в обычный день. А вот звонки в другие страны увеличились в 1,8 раз — всего в международной сети было сделано более 1,5 млн. звонков. В ночь 2017-го года показатели междугородней и международной сети были выше: тогда в другие регионы звонили чаще, чем в обычный день в 5 раз, а количество вызовов в другие страны увеличилось в 14 раз.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

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