В Новосибирск поступила новая техника для борьбы с пылью

Всю поступившую технику зарегистрируют, поставят на учет, после чего она выйдет на дороги города.

Дорожно-эксплуатационные учреждения получат новую технику для весенней уборки города, сообщили в пресс-службе мэрии.

На сегодняшний день в город поступили:

– вакуумная подметально-уборочная машина (10 единиц) City Fante предназначена для летнего (основная комплектация) и зимнего (опция) содержания дорог и территорий с твердым покрытием. Комплектуется: быстросъёмной самосвальной платформой для перевозки твёрдых грузов, взаимозаменяемой вакуумно-подметальным оборудованием для подметания и подборки мусора. Температурный режим эксплуатации машины: от -35оС до +50оС.

– вакуумная уборочная коммунальная машина ВКМ 2020 (три единицы) предназначена для эффективной и экономичной уборки, как узких проходов, так и больших площадей. Позволяет подметать в труднодоступных местах: под нависающими препятствиями, припаркованными у обочины автомобилями и т. п., а также позволяет увеличить ширину убираемой полосы улицы, помогая не оставить неочищенные участки при повороте машины и избежать необходимости лишних проходов.

– машина дорожная комбинированная ЭД500К с пескоразбрасывающим, поливомоечным и плужно-щеточным оборудованием на базе шасси грузового автомобиля (три единицы) предназначена для всесезонной очистки искусственных покрытий автодорог. Комплектуется: распределителем твердых противогололёдных материалов, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и межосевой подметальной щеткой. Температурный режим эксплуатации машины: от -350С до +500С.

– трактор «Беларус-82.1» (четыре единицы) предназначен для различных видов работ, связанных с уборкой улиц, и комплектуется фронтальным отвалом и задней щеткой. Температурный режим эксплуатации машины: от -35оС до +50оС.

Всю поступившую технику зарегистрируют, поставят на учет, после чего она выйдет на дороги города.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска