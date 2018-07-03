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Businessjump

В Новосибирске активно продают оборудование для майнинга

  • 03/07/2018
mailservice

Средняя стоимость готовых ферм, видеокарт, материнских плат и других устройств для майнинга упала на 40%.

Во II квартале 2018 года россияне купили на треть меньше оборудования для майнинга по сравнению с I кварталом, сообщили в пресс-службе сервиса объявлений Юла, специалисты которого проанализировали продажи оборудования для майнинга за второй квартал 2018 года

Отмечается, что средняя стоимость готовых ферм, видеокарт, материнских плат и других устройств для майнинга упала на 40%.

— Количество проданных ASIC AntMiner (одного из популярных майнеров для криптовалюты) уменьшилось в 2 раза, а средняя цена снизилась до 65 тыс. рублей против 126 тыс. рублей в I квартале 2018 года. В целом количество созданных объявлений оборудования для майнинга криптовалют (в т.ч. готовых ферм) на Юле снизилось во II квартале практически в 2,3 раза, — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, основная причина снижения продаж — потеря интереса пользователей к профессиональному оборудованию для майнинга.

— Во II квартале количество поисковых запросов на устройства для майнинга уменьшилось практически в 2 раза. Видеокарты искали в 1,5 раза меньше, поиск ферм уменьшился в 2 раза, а майнеры ASIC AntMiner искали в 1,7 раз меньше. Примечательно, что запрос «биткоин» вводили в строку поиска в 2,2 раза реже по сравнению с I кварталом 2018 года, — рассказали в пресс-службе.

Лидерами среди городов, где больше всего выставлялось на продажу оборудования для майнинга стали Москва (31% объявлений), Санкт-Петербург (11%), Новосибирск (4%), Екатеринбург и Краснодар (по 3%).

Самым дорогим лотом, который продаётся сейчас на Юле, является готовая промышленная майнинг ферма в Москве GPU ITP Nvidia GTX 1070 на 180 кВт за 47,89 млн. рублей. Как указывает автор объявления, в неё входит 157 ферм. Окупаемость, по утверждению пользователя Юлы, 10 месяцев.

Фото: пресс-служба сервиса объявлений Юла

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