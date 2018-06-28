В Новосибирске будет разработана мультимодальная математическая модель работы всех видов транспорта

Цена контракта — 27,1 млн рублей.

МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» объявило открытый конкурс на выполнение научно-исследовательской работы: «Разработка комплексных схем организации дорожного движения для сети автомобильных дорог, расположенных в границах города Новосибирска». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчику необходимо будет создать мультимодальную математическую модель работы всех видов транспорта территории муниципального образования, которая станет составной частью общей математической транспортной модели Новосибирской городской агломерации. Кроме того, в комплекс необходимых работ входит разработка Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город Новосибирск на 2019-2021 годы. С включением в состав разрабатываемых документов в качестве отдельного тома Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в границах города Новосибирска на 2019-2021 годы.

Начальная цена контракта 27,1 млн рублей.

Сроки исполнения работ не позднее 20.05.2019 года. При этом, сдача выполненных работ исполнителем осуществляется в шесть этапов.

Заявки на конкурс принимаются до 19 июля 2018 года. Подведение итогов конкурса – 25 июля 2018 года.

Фото: Ростислав Нетисов