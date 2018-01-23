В Новосибирске цены на столетние квартиры превысили новострой на 8 %

Средняя цена квадратного метра в домах довоенной постройки выросла до 57,8 тыс руб.

Средняя цена квадратного метра в домах довоенной постройки выросла за год на 1,7 % до 57,8 тыс руб., превысив средние цены на новостройки на 8 %, подсчитали аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU.

По данным N1.RU, средняя цена квартиры в доме, построенном до 1941 года — 3,5 млн руб., площадь — 60 «квадратов». Самые дорогие квартиры среди исторических домов продаются в Стоквартирном доме на площади Свердлова. В частности, квадрат в четырёхкомнатной квартире на втором этаже стоит 123,3 тыс. руб. Самые старые квартиры в продаже на сегодняшний день находятся в кирпичных трёхэтажках на Тополёвой, построенных в 1913 году. Например, трёхкомнатная квартира с ремонтом в одном из таких домов стоит почти 5 млн руб. А однокомнатная площадью 40 кв. м по соседству продается почти за 2 млн руб.

— Все дома довоенной постройки, как правило, расположены в центре города, поэтому стоимость квадратного метра вполне сопоставима со средними ценами по городу, — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Такие квартиры — это штучные предложения, рассчитанные не на массовый спрос, а на узкий круг ценителей исторической атмосферы».

По данным аналитиков, число квартир в домах, построенных до 1941 года, за год выросло на 16 % до 93 объектов. Почти 60 % объектов в продаже — это трёхкомнатные квартиры.

Фото: Ростислав Нетисов