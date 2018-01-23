Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

В Новосибирске цены на столетние квартиры превысили новострой на 8 %

  • 23/01/2018
сто

Средняя цена квадратного метра в домах довоенной постройки выросла до 57,8 тыс руб.

Средняя цена квадратного метра в домах довоенной постройки выросла за год на 1,7 % до 57,8 тыс руб., превысив средние цены на новостройки на 8 %, подсчитали аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU.

По данным N1.RU, средняя цена квартиры в доме, построенном до 1941 года — 3,5 млн руб., площадь — 60 «квадратов». Самые дорогие квартиры среди исторических домов продаются в Стоквартирном доме на площади Свердлова. В частности, квадрат в четырёхкомнатной квартире на втором этаже стоит 123,3 тыс. руб. Самые старые квартиры в продаже на сегодняшний день находятся в кирпичных трёхэтажках на Тополёвой, построенных в 1913 году. Например, трёхкомнатная квартира с ремонтом в одном из таких домов стоит почти 5 млн руб. А однокомнатная площадью 40 кв. м по соседству продается почти за 2 млн руб.

— Все дома довоенной постройки, как правило, расположены в центре города, поэтому стоимость квадратного метра вполне сопоставима со средними ценами по городу, — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Такие квартиры — это штучные предложения, рассчитанные не на массовый спрос, а на узкий круг ценителей исторической атмосферы».

По данным аналитиков, число квартир в домах, построенных до 1941 года, за год выросло на 16 % до 93 объектов. Почти 60 % объектов в продаже — это трёхкомнатные квартиры.

Фото: Ростислав Нетисов

 

Популярное с сайта

АШАН Ритейл Россия — 10 лет присутствия в Новосибирске

23/01/2018
Первый гипермаркет компании был открыт в 2008 году в ТЦ «Мега».

Сибирский Сбербанк намерен увеличить портфель по МСП на 12%

23/01/2018
В банке считают, что это амбициозная, но выполнимая задача.

Эксперт: мировая экономика вступает в 2018 год в условиях растущей неопределенности.

23/01/2018
Рост биткоина закончится крахом, но возможно до этого он еще вырастет.

Мнение

Выходим из рецессии

Все материалы

Сибирская дирекция банка «Открытие» увеличила объемы выдач кредитов МСБ на 15 %

23/01/2018

Чиновников в районах Новосибирской области научат разговаривать с бизнесом

23/01/2018

Китайским гидам ограничат работу в России

23/01/2018

Турпотоки в КНР и Таиланд сравнялись

22/01/2018

На крупные покупки – кредит под залог недвижимости

22/01/2018

«Сурдофон» запустил диспетчерский центр в Москве

22/01/2018

Девятилетнему Антону требуются деньги на операцию

22/01/2018

Новый год – новые достижения

22/01/2018

У новосибирцев растет интерес к сделкам в рамках «квартирной карьеры»

22/01/2018

ЦБ ужесточил требования по первоначальному взносу

22/01/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag