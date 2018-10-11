В Новосибирске формируют список «региональных чемпионов»

Компании, которые в него попадут, получат максимальную поддержку для достижения поставленных целей развития бизнеса и выхода на зарубежные рынки.

Минэкономразвития Новосибирской области запускает проект «Региональные чемпионы», чтобы поддержать инновационные компании, которые уже прошли стадию стартапа, находятся на этапе производства продукции и испытывают сложности с формированием рынка сбыта.

— Такие компании нередко стоят перед выбором: остаться локальным нишевым игроком или выходить на глобальные рынки. Наш проект направлен на помощь тем, кто хочет активно развиваться, привлекать инвестиции, выстраивать свои бизнес-модели и завоевывать зарубежные рынки, — пояснил замминистра экономического развития региона Лев Решетников на пресс-конференции в Интерфакс.

Аналогичный проект «Национальные чемпионы» реализуется на федеральном уровне. В нем принимают участие две новосибирские компании с выручкой от 400 млн рублей в год — АО «СКТБ «Катализатор» и ООО «Предприятие «Элтекс».

В предварительный список региональных чемпионов пока вошли 11 новосибирских компаний, которые быстро растут сами и дают существенный прирост экономике области. При отборе эксперты обращали внимание на следующие критерии: выручка компании за 2017 год должна составлять не менее 50 млн рублей, а за последние три года среднегодовой темп ее роста — не менее 15%. Компания обязана выводить на рынок не менее одного инновационного (или усовершенствованного) продукта в год, а доля от его продажи должна составлять в выручке не менее 25%.

Пока в список входят 6 компаний с выручкой не менее 100 млн рублей в год и 4 — не менее 200 млн рублей. Для них министерство подготовит дорожные карты по выходу на зарубежные рынки. Им будут оказываться организационные меры поддержки — по взаимодействию с региональными и федеральными органами власти, институтами развития, Российским экспортным центром, при заключении контрактов с госкорпорациями и российским компаниями, при решении проблем с таможенно-тарифным регулированием.

— Минэкономразвития РФ нам рекомендовал не распыляться, а выбрать тех, кто реально растет глобально и имеет хороший потенциал, — заявил Лев Решетников.

Заявки высокотехнологичных компаний планируется рассматривать на специальном совете с участием представителей бизнес-сообщества и общественных организаций. Он будет принимать решение о вхождении компании в число «региональных чемпионов». Первое заседание совета намечено на середину ноября.

Фото: Юлия Данилова