В Новосибирске формируют список «региональных чемпионов»

Компании, которые в него попадут, получат максимальную поддержку для достижения поставленных целей развития бизнеса и выхода на зарубежные рынки.
Минэкономразвития Новосибирской области запускает проект «Региональные чемпионы», чтобы поддержать инновационные компании, которые уже прошли стадию стартапа, находятся на этапе производства продукции и испытывают сложности с формированием рынка сбыта.
— Такие компании нередко стоят перед выбором: остаться локальным нишевым игроком или выходить на глобальные рынки. Наш проект направлен на помощь тем, кто хочет активно развиваться, привлекать инвестиции, выстраивать свои бизнес-модели и завоевывать зарубежные рынки, — пояснил замминистра экономического развития региона Лев Решетников на пресс-конференции в Интерфакс.
Аналогичный проект «Национальные чемпионы» реализуется на федеральном уровне. В нем принимают участие две новосибирские компании с выручкой от 400 млн рублей в год — АО «СКТБ «Катализатор» и ООО «Предприятие «Элтекс».
Пока в список входят 6 компаний с выручкой не менее 100 млн рублей в год и 4 — не менее 200 млн рублей. Для них министерство подготовит дорожные карты по выходу на зарубежные рынки. Им будут оказываться организационные меры поддержки — по взаимодействию с региональными и федеральными органами власти, институтами развития, Российским экспортным центром, при заключении контрактов с госкорпорациями и российским компаниями, при решении проблем с таможенно-тарифным регулированием.
— Минэкономразвития РФ нам рекомендовал не распыляться, а выбрать тех, кто реально растет глобально и имеет хороший потенциал, — заявил Лев Решетников.
Заявки высокотехнологичных компаний планируется рассматривать на специальном совете с участием представителей бизнес-сообщества и общественных организаций. Он будет принимать решение о вхождении компании в число «региональных чемпионов». Первое заседание совета намечено на середину ноября.
Фото: Юлия Данилова
Популярное с сайта