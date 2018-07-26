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Businessjump

В Новосибирске лидирующую позицию по числу вакансий занимает сфера «Продажи»

  • 26/07/2018
prodavec

Количество соискателей в этой сфере увеличилось на 22 %, конкурс на одно место составил всего 3 резюме на одно предложение.

В Новосибирске «Продажи» занимают лидирующую позицию по числу вакансий с долей в 29 %, заметно опережая «Информационные технологии» (17 %) и «Производство» (11%). При этом, рост числа предложений в данной сфере составил +25 % по отношению к данным лета прошлого года, сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Чаще всего компании Новосибирска размещали в «Продажах» вакансии для специалистов в розничной торговле, менеджеров по работе с клиентами, прямых продаж, для работы в торговых сетях и оптовой торговле.

Отмечается, что заработная плата, которую предлагают работодатели в сфере «Продажи» для специалистов без опыта работы в Новосибирске составила 30 000 рублей. Для тех, чей опыт уже составляет хотя бы 1 год, среднее предложение составит 40 000 рублей. Для опытных специалистов среднее зарплатное предложение составит 55000 рублей, максимальная зарплата, которую предлагали работодатели соискателям с опытом работы более 6 лет в продажах, в этом году составила 400 000 рублей.

В этом году соискателей в сфере «Продажи» стало больше на 22%, а конкурс на одно место составил всего 3 резюме на одно предложение, это заметно ниже общего конкурса по городу, который составляет 5 резюме на вакансию.

— Еще несколько лет назад самым востребованным специалистом, не только в регионе, но и по всей России, был менеджер по продажам, то сейчас самым востребованным специалистом стал «Продавец в магазине». Почему так получилось? Развитие собственных сетей и выход в регионы федеральных игроков привели к росту спроса именно на тех, кто может и готов работать с покупателями в магазине, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО. — Такая ситуация, между прочим, стала «плюсом» для соискателей, так как и предложений много, есть из чего выбрать.  Да, и спрос стабильный и продолжает расти. Работодатели, в свою очередь, активно предлагают различные бонусы: это и скидки на продукцию, специальные программы по обучению сотрудников, возможности работы рядом с домом и карьерного роста.

Фото: Ростислав Нетисов

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