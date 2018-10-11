Средняя продолжительность разговора у женщины составила 2 минуты, а у мужчин — почти 3 минуты.

В Новосибирске мужчины пользуются телефоном в среднем на 24,7% больше, чем женщины — это касается как обычной голосовой связи, так и мобильного интернета. Так, мужчина за месяц совершает в среднем 160 звонков по телефону, в то время как женщина — всего 224 звонка. К таким выводам пришли эксперты сотового оператора «Мегафон», исследовав мобильные предпочтения новосибирцев.

Отмечается, что излишняя болтливость прекрасной половины человечества при подробном анализе оказалась не более чем мифом. Средняя продолжительность разговора у женщины составила 2 минуты, а у мужчин – почти 3 минуты.

— Статистика еще раз подтверждает роль мужчины в современном обществе как добытчика. Они чаще занимают руководящие должности, среди сильного пола больше предпринимателей и владельцев бизнеса — все это требует деловых разговоров по телефону. Девушки же чащу предпочитают личные встречи звонкам, о которых можно договориться в мессенджере. Цифровые данные МегаФона показывают, что образ женщины-болтушки – всего лишь клише, — отметила новосибирский психолог Елена Киселёва.

Эксперты сотового оператора утверждают, что проникновение телефонов среди женщин Новосибирска больше — 49% против 42% у мужчин. По данным международных исследователей, около 58% мужчин и 47% женщин по всему миру испытывают тревогу и волнение, оставшись без телефона.

Фото: pixabay.com, автор- Mimzy