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В Новосибирске на 33% подешевели яхты

  • 09/08/2018
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Однако, самым популярным водным видом транспорта в регионе остаются моторные лодки.

Эксперты «Avito Авто» проанализировали рынок водного транспорта в России и в Новосибирске и выяснили, что жителей города, как и граждан страны в целом, больше всего интересуют моторные лодки, которые можно купить менее чем за 41 000 рублей. Самым дорогим транспортом в Новосибирске остаются катера и яхты по стоимости почти 109 000 рублей, а самым доступным — надувные лодки, которые можно приобрести за 22 000 рублей. Интересно отметить, что за год средняя цена на яхты в городе снизилась на 33%. Совокупный интерес к водному транспорту в Новосибирске снизился на 2%, в то время как по всей стране вырос на 3%, уточняется в сообщении компании.

Чаще всего в 2018 году жители Новосибирска интересовались моторными лодками: более половины запросов пришлось на эту категорию (53,7%). На втором месте, как и ранее, оказались надувные лодки (38,4%), на третьем — весельные (4,4%). Совокупная доля гидроциклов, катеров, каяков и каноэ составила всего 3,5%. Спрос по России в целом имеет такую же структуру.

Заметнее всего в Новосибирске за год снизилась стоимость самого дорогого транспорта, катеров и яхт, — на 33%, составив 108 664 рубля против 162 289 рублей в 2017 году.

При этом на 154% выросла средняя цена весельных лодок, самого дешевого в России транспорта, с 16 314 рублей до 41 546 рублей. Надувные лодки, самые дешевые в городе, за год снизились в цене на 11% до 21 641 рубля.

Фото федерации парусного спорта Новосибирской области

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