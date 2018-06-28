В Новосибирске на Avito интерес к свадебным платьям вырос почти на 19 %

Наиболее популярны свадебные платья размера 42-44 (S).

По данным экспертов сайта объявлений Avito, в 2018 году в большинстве крупных городов России вырос спрос на свадебные платья. В среднем по стране рост за год составил 28,6 %, сообщили в пресс-службе портала.

— Новосибирск по данному показателю уступает остальной России – здесь интерес к товару вырос на 18,6 %. Максимальный рост по сравнению с маем 2017 года наблюдается в Волгограде – в городе интерес к товару увеличился на 90,6 %. На втором месте расположилась Уфа (+50,5 %), на третьем – Москва (+41,7%). Отрицательная динамика наблюдается в Екатеринбурге (-6,1 %), Иркутске (-4,6 %) и Санкт-Петербурге (-1,4 %), — рассказали специалисты.

Отмечается, что самые популярные в Новосибирске, как и в целом по России, свадебные платья небольших размеров. 39,9 % спроса невест из этого города приходится на платья размера 42-44 (S). Второй по популярности – размер 44-46 (M), на третьем месте самые маленькие платья – 40-42 (XS).

— С увеличением спроса на свадебные платья их средняя стоимость, напротив, сокращалась на протяжении года. В среднем стоимость свадебного платья в Новосибирске сократилась на 3,5 % (с 8 515 рублей до 8 221 рубля). Такая тенденция характерна для России в целом. В среднем по стране цена стала ниже на 6,3 %, — отметили эксперты сайта объявлений.

Фото: pixabay.com, автор- goszka