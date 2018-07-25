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В Новосибирске началась процедура банкротства «Базы ПТК-30»

  • 25/07/2018
kran

Инициатором банкротства выступил «Сбербанк».

Процедура наблюдения введена в новосибирском ЗАО «База ПТК-30», которое входит в группу строительных компаний «ПТК-30». В решении, опубликованном на сайте Арбитражного суда Новосибирской области от 23 июля, сказано, что инициатором банкротства стал Сбербанк.

Заявление было подано весной текущего года. Требования составляют 244,9 млн руб. ЗАО «База ПТК-30» было в числе десяти компаний, на банкротство которых подавал Сбербанк.

Итоги наблюдения арбитраж рассмотрит 19 января 2019 года.

Напомним, в начале апреля текущего года в Арбитражный суд Новосибирской области был подан иск о банкротстве главы строительной компании ООО «ПТК-30» Антона Коновалова и его отца Владимира Коновалова.

В июле этого года арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению заявление ПАО «Сбербанк России» о банкротстве ООО «Авангардстрой», также входящего в состав группы ПТК-30 и являющегося застройщиком жилого комплекса «Времена года» в левобережной части Новосибирска. Просроченная задолженность застройщика перед банком в этом случае составляет 538 млн руб. ЗАО «База ПТК-30» является учредителем «Авангардстроя».

В производстве суда также находится иск ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» к ЗАО «База ПТК-30».

Фото: The Shared Experience

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