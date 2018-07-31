В Новосибирске начало работать представительство Фонда президентских грантов

В правительстве региона уверены, что теперь работа по поддержке социально ориентированных НКО выйдет на новый уровень.

В Новосибирской области начало работать представительство Фонда президентских грантов, которое позволит оказывать поддержку проектам социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что важность и необходимость открытия представительства Фонда обсудили на прошедшем в регионе 11-12 мая этого года I Форуме социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока, который был организован Фондом президентских грантов и правительством Новосибирской области.

— Мы приняли решение, что две трети сотрудников Фонда будет находиться в Москве, а одна треть — за Уралом. Правительство Новосибирской области сразу вызвалось помочь в организации представительства. Прошло два с половиной месяца, и мы уже реализуем то, что просили НКО — открываем представительство, которое будет обеспечивать тесные коммуникации с Фондом, — отметил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

По словам врио губернатора области Андрея Травникова, работа представительства — не только новые возможности для социально ориентированных НКО Сибири и Дальнего Востока, но и серьезная ответственность для региона.

— Сегодня Новосибирская область — лидер в развитии гражданского общества, в поддержке НКО и общественных проектов. Государственная программа нашего региона по поддержке общественных инициатив и СО НКО зарекомендовала себя на федеральном уровне как эффективный инструмент государственной поддержки социально-значимых проектов, — сказал Андрей Травников.

Среди главных функций представительства Фонда — сопровождение проектов, уже получивших грантовую поддержку. Также планируется проведение обучающих мероприятий. Первые семинары для соискателей грантовой поддержки и для победителей первого конкурса Фонда 2018 года среди некоммерческих организаций Новосибирской области пройдут уже завтра.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области