В Новосибирске начинаются испытания тепловых сетей от ТЭЦ-2

Сибирская генерирующая компания с 23 июля начинает гидравлические испытания теплосетей в Ленинском, Октябрьском и Центральном районах Новосибирска.

Под испытания попадают тепловые сети, расположенные по улицам Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста – в Ленинском районе; Сакко и Ванцетти, Нижегородская, Садовая, Обская, Б.Богаткова, III Интернационала, Декабристов, Инская – в Октябрьском районе, а также Колыванская, Серебренниковская, Коммунистическая, Советская, Чаплыгина – в Центральном районе, сообщили в пресс-службе СГК.

Отключения потребителей от горячего водоснабжения запланированы с 23 июля по 3 августа. Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнутся, как только выявленные в процессе опрессовок дефекты будут устранены.

— В этом году мы проводим испытания по стандарту СГК, — прокомментировал ход работ главный инженер «Тепловых сетей» Андрей Членов. — Наша задача — выявить и устранить как можно больше повреждений, чтобы обеспечить надежность теплоснабжения в зимний период.

До конца лета энергетики проведут еще три 3 этапа испытаний теплосетей:

— 30 июля — испытания стартуют в зоне ТЭЦ-2 по левому берегу (часть Ленинского района – от р. Обь до ул. Римского-Корсакова );

— 6 августа — опрессовки начнутся в зоне ТЭЦ-2 по правому берегу (Железнодорожный район и часть Центрального района);

— 6 августа — опрессовки начнутся на трубах в зоне ТЭЦ-4 (часть Калининского района – от ул. Бардина в сторону ТЭЦ-4; часть Дзержинского района — ул. Авиастроителей).

Энергетики рекомендуют руководителям организаций и ведомств, директорам управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК с 23 по 29 июля усилить надзор за территориями, улицами, межквартальными и внутридомовыми проездами, под которыми проходят теплотрассы.

Горожан просят не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах вблизи теплотрасс, владельцев автотранспорта – соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью.

При обнаружении выхода воды на поверхность в ходе реализации мероприятий просьба звонить по телефонам:

051 — единая диспетчерская служба мэрии

289-01-47 — начальник смены филиала «Тепловые сети»

223-17-44 — диспетчерский пункт 1-го района тепловых сетей

Фото: инфографика предоставлена компанией