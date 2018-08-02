В Новосибирске начинаются заключительные этапы гидравлических испытаний тепловых сетей

Они продлятся с 6 по 17 августа.

Сибирская генерирующая компания 6 августа начнет заключительные этапы гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 в Ленинском, Дзержинском, Калининском районах и в Центральном округе Новосибирска, сообщили в пресс-службе компании.

Отключения потребителей от горячего водоснабжения запланированы с 6 по 17 августа включительно, начало расхолаживания сетевой воды и снижение температуры горячей воды начнутся с 00-00 часов 5 августа. Подъёмы давлений будут проходить с 6 по 12 августа включительно в круглосуточном режиме, подключение горячей воды абонентам начнётся по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов.

Под испытания попадают тепловые сети, расположенные по улицам:

— в Центральном округе — Большевистская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Комсомольский проспект, Шамшурина, проспект Димитрова, Максима Горького;

— в Калининском районе — Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Макаренко, Тайгинская, Объединения, 25 Лет Октября;

— в Дзержинском районе — Авиастроителей, Лазарева, Республиканская.

Также испытания будут проводиться на транзитных теплотрассах, расположенных в Ленинском районе по улицам Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста — абоненты на этих улицах не подключены, но возможны выходы воды на поверхность.

Энергетики рекомендуют руководителям организаций и ведомств, директорам управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК с 6 по 12 августа усилить надзор за территориями, улицами, межквартальными и внутридомовыми проездами, под которыми проходят теплотрассы.

Горожан просят не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах вблизи теплотрасс, владельцев автотранспорта – соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью.

При обнаружении выхода воды на поверхность в ходе испытаний просьба звонить по телефонам:

051 – единая диспетчерская служба мэрии

289-01-47 – начальник смены филиала «Тепловые сети»

223-17-44 – диспетчерский пункт 1-го района тепловых сетей

Фото: пресс-служба СГК