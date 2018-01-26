В Новосибирске объединили четыре института СО РАН

На их базе создан Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины.

В Новосибирской области завершился процесс реорганизации Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), который объединил четыре научные организации — Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической медицины, Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики, Научно-исследовательский институт биохимии и институт молекулярной патологии и патоморфологии, сообщили в пресс-службе Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

Отмечается, что работа ФИЦ ФТМ направлена на получение новых знаний в области фундаментальной, персонализированной и трансляционной медицины, а также разработку на их основе прорывных профилактических, диагностических и лечебных технологий для медицины и здравоохранения. Кроме того, важным направлением деятельности Центра является выполнение междисциплинарных научно-исследовательских проектов.

— Создание федерального исследовательского центра позволит организовать полный цикл работ: от проведения экспериментальных исследований до разработки новых средств и способов диагностики, профилактики и лечения социально-значимых заболеваний. Это, в том числе, позволит ФИЦ ФТМ внести вклад в решение вопроса импортозамещения лекарственных средств и медицинских технологий, а также ускорения внедрения новых разработок в практику, — подчеркнули в ФАНО.

Данный интеграционный проект был одобрен Правительством РФ и Российской академией наук.

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