В Новосибирске обсудили проблему нехватки донорских органов

Врачи настаивают на необходимости принятия нового закона трансплантологии.

В городе состоялась научно-практическая конференция «Донорство и трансплантация органов в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах: проблемы и перспективы».

— Россия по количеству трансплантаций отстает даже от своих соседей по СНГ, — цитирует депутата Законодательного собрания Новосибирской области, директора Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Евгения Мешалкина Александра Караськова пресс-служба Заксобрания области. — В Белоруссии, например, их проводится в два раза больше. В нашей клинике трансплантацией сердца мы занимаемся с 2007 года. Ежегодно проводили по 15-18 операций. А за прошлый год получилось сделать только две пересадки сердца. Хотя могли сделать 50 и более операций — потребность в них большая. Многие уходят из жизни, не дождавшись своего донора. Думаю, ситуация резко поменялась бы, проводи мы в год 30-40 трансплантаций сердца, 50-60 — печени и столько же пересадок почки.

По словам депутата, одна из главных причин — нехватка донорских органов. И по мнению законодателя, принятие нового закона о трансплантологии, который давно планировала издать Госдума РФ, могло бы изменить положение.

По его словам, одна из важнейших задач нового закона — сделать его максимально прогрессивным для развитие органного донорства в стране и в то же время корректным с точки зрения соблюдения прав человека, достижение баланса прав и интересов доноров и реципиентов, а также информирование населения о важности этого направления медицины.

— Лично мне Дмитрий Морозов, глава комитета Госдумы по охране здоровья, недавно говорил, что законопроект уже доработан, внесен и скоро будет принят, — напомнил Александр Караськов. — Но и без нового закона есть большие подвижки. Решены основные финансовые вопросы: государством оплачивается и работа по подготовке органов к изъятию, и сама трансплантация. Донорские центры созданы, хорошо оснащены. Новый документ предлагает создать всероссийский регистр, в котором зафиксируют желание или нежелание человека быть донором. Сейчас в стране действует презумпция согласия на донорский орган: его могут взять, если при жизни человеком не был оформлен отказ.

Фото: пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина