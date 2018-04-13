В Новосибирске обсудили промышленную стратегию региона

Вопрос разработки и реализации «Стратегии-2030» стал одним из главных на 15-ой отчетно-выборной конференции МАРП.

Промышленная политика — одна из составляющих «Стратегии-2030». Перспективы развития промышленности и роста экономики региона обсудили на 15-ой конференции Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

Представители исполнительной, законодательной власти и промышленники наметили приоритетные направления и условия для развития традиционно сильных направлений новосибирской экономики: логистики, торговли, высокотехнологичных производств. В ходе обсуждения было отмечено, что при разработке «Стратегии-2030» необходимо тщательно определить, за счёт каких бюджетных, кадровых и законодательных ресурсов будут достигнуты поставленные стратегические задачи и что в результате их реализации получит областной бюджет.

— Новосибирская область, являющаяся не сырьевым регионом с диверсифицированной экономикой, имеет существенный объем реального сектора, — прокомментировал итоги конференции председатель комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Фёдор Николаев. — На его долю приходится пятая часть валового регионального продукта Новосибирской области и инвестиций в основной капитал, почти 20 процентов (каждый пятый) — от численности всех работников, занятых в экономике области. В структуре поступлений налоговых платежей доля промышленных организаций составляет около 30 процентов. Наша цель, как законодателей и государственников, в первую очередь, способствовать оживлению региональной экономики, развитию производств, дающих высокую добавленную стоимость и обеспечивающих поступление доходов в региональную казну, рабочие места, заработную плату.

Комитет Законодательного собрания по транспортной, промышленной и информационной политике рассматривает и утверждает ассигнования на все региональные программы и направления государственной поддержки производства. Например, программу «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области», по которой субсидии в размере порядка 100 миллионов рублей ежегодно направляются более чем трем десяткам предприятий региона — на техническое перевооружение, поддержку научно-технических центров, развитие промышленности. Также депутаты определяют финансирование и контролируют деятельность таких специально созданных инструментов помощи региональным производителям, как Фонд развития промышленности, предлагающий льготное заемное финансирование на развитие важных для региона производств и реализацию инвестиционных проектов.

Важнейшая задача — привлечение инвестиций. Область лидирует по количеству и качеству индустриальных парков в Сибири, действует Агентство инвестиционного развития. Однако по эффективности этих проектов у законодателей, которые в нынешнем созыве стали активнее участвовать в экономике, возникает много вопросов.

— Это было и по Академпарку, и по ПЛП, и по Биотехнопарку. Понятно, что это не проекты быстрого эффекта. Для нас важно, чтобы появлялись стартапы, приходили инвесторы, производилась востребованная продукция, а мы уже в виде налогов получали то, что было затрачено бюджетом, — акцентировал Фёдор Николаев.

Председатель комитета напомнил, что региональные парламентарии активно участвуют в разработке Стратегии социально-экономического развития до 2030 года, одной из главных составляющих которой является развитие промышленного и научного потенциала. Сейчас законодатели занимаются детальным рассмотрением всех действующих программ стимулирования развития экономики, предоставления господдержки для инвесторов и производителей.

— Будем вырабатывать предложения, чтобы наши меры стали эффективнее. Уже долго мы говорим об этом, как говорится, «долго запрягаем», но самое важное для нас — это внедрение созданных благодаря нашей прекрасной научной базе разработок в реальное производство. Нужен новый качественный уровень работы с конечной целью — создание в Новосибирской области производств с вовлечением с экономику наших, региональных инвесторов, предприятий, производителей. И вот здесь, через объединение усилий науки, властей и самих участников бизнес–сообщества, как раз и можно добиться прорыва, который сегодня так необходим, — подчеркнул председатель комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Фёдор Николаев.

Фото: пресс-служба Заксобрания области