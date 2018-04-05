В Новосибирске оценивают новые технологии

Стартовал третий международный форум-выставка «Городские технологии».

5 апреля в «Экспоцентре Новосибирск» стартовал двухдневный форум «Городские технологии». Этот форум, совмещенный с выставкой того, что можно применить в городском хозяйстве, стал третьим по счету. Участникам форума показали много интересного: от растений, выращенных с применением гидропоники, до «умных» шахт, где многое делается для безопасности горняков, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

— Думаю, что Новосибирск выбран как площадка для проведения этого форума не случайно, — отметил заместитель спикера регионального парламента Валерий Ильенко, напутствуя участников. — Город является точкой опоры всей России, где можно осуществлять все задуманные современные технологии. Конечно, хотелось бы, чтобы все эти разработки быстрее воплощались в жизнь для того, чтобы облегчить жизнь жителей всей Новосибирской области.

Валерий Ильенко напомнил, что наш регион стал одним из первых в стране, где в областном центре внедрили электронные карты для проезда в общественном транспорте студентов, школьников и других категорий жителей.

— К сожалению, в Российской Федерации еще достаточно регионов, где работают по старинке, — подчеркнул Валерий Ильенко. — Мы от прогресса не отстаем. У нас используются и новые светофоры, и считывающие бесконтактные устройства в общественном транспорте для оплаты проезда. Сегодня и завтра мы увидим здесь массу новых технологий, проектов, продуктов. Идея форума — «от разработки к внедрению». Конечная цель — сделать жизнь человека удобной и безопасной: чтоб в пробках не стоять — регулировать транспортные потоки, чтоб предупреждать возможные риски техногенного и иного характера, обеспечивать безопасность инфраструктуры, ускорять обслуживание граждан при получении любых государственных и социальных услуг.

По мнению депутата Законодательного собрания Новосибирской области Ильи Полякова, Новосибирск всегда был городом-инноватором.

— Тот, кто первым будет внедрять инновации, которые мы видим сегодня, тот и выйдет вперед в своем развитии, — поделился своим мнением Илья Поляков. — Поэтому от законодателей, конечно, многое зависит. Они должны создавать связующие «мостики» между производственниками и учеными, чтобы инновационные «умные» технологии быстрее развивались. И мы плотно работаем в этом направлении.

Председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев отметил, что Новосибирск — это интеллектуальный центр региона.

— Но развитие города невозможно без области, — уверен законодатель. — Интересы у нас всех общие, как и программы развития. Промышленные, торговые, интеллектуальные пути, каналы связи проходят через город. Это почетная, но вместе с тем ответственная для Новосибирска миссия.

По мнению Федора Николаева, необходима синхронизация действий, стыковка направлений развития при разработке комплексной стратегии развития региона.

— Для того, чтобы все это стало возможным и заработало как единая система, необходима координация, грамотный комплексный подход, видение этой самой основной цели, — говорит зампредседателя комитета. — Для нас, законодателей, рассмотрение любого, в том числе этого вопроса, — это комплексность, координация участников, конечное сведение уже существующих технологий и проектов в общую систему. Не контроль и учет всего, чего только можно, не разрозненная работа по разным направлениям, а итоговое понимание того, ради чего все это делается. В конечном итоге нам нужна новая система управления новыми технологиями, цель которой — создание комфортной и безопасной среды для жизни.

5-6 апреля в «Новосибирск Экспоцентре» проходит третий международый форум «Городские технологии». В этом году тема форума звучит так: «Механизмы внедрения smart-технологий в российских и зарубежных городах». Российские и зарубежные эксперты, ученые, чиновники и предприниматели в области городских технологий обмениваются опытом развития инновационных технологий в городах. Направления форума таковы: «Безопасность в городе»; «Искусственный интеллект и информационные технологии»; «Инвестиции для технологических проектов в городском хозяйстве. Практика реализации»; «Строительство: технологии и решения»; «Инновационная энергетика»; «Системы управления ЖКХ и «умный дом»; «Регулирование транспортных потоков и дорожное строительство»; «Зеленый город. Экология. Благоустройство».

Фото: баз-Юлия Данилова, остальные пресс-служба Заксобрания области