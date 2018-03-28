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В Новосибирске определили первые улицы для весеннего ремонта

  • 28/03/2018
дорога

Предварительно начало работ запланировано на 10 апреля.

В ремонтно-дорожном сезоне 2018 года МКУ «Управление дорожного строительства» силами подрядных организаций выполнит работы по текущему ремонту на площади 30 325 квадратных метров на сумму 24 747,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

К работам по текущему ремонту подрядчики приступят после наступления среднесуточного положительного температурного режима и схода снега. Предварительно начало работ запланировано на 10 апреля.

Отмечается, что ремонт будет выполняться «классическим» методом (устранение дефектов картами из асфальтобетонной смеси площадью от 5 до 25 квадратных метров, устранение колейности до 100 погонных метров) и струйно-инъекционным методом (устранение дефектов смесью из эмульсии на площади до одного квадратного метра).

Завершить основной объем работ подрядчики должны к 8 мая.

В первую очередь текущий ремонт будет производиться на: Бердском шоссе (ликвидация колейности в районе Речпорта, Матвеевки, Нижней Ельцовки, мостов через реку Иня), дамбе ГЭС (ликвидация колейности между опорами № 38 и № 41), ул. Кирова (ликвидация колейности в районе ул. Лобова), ул. Ключ-Камышенское Плато (в районе планетария), ул. Трикотажной (ликвидация колейности в районе ул. Авиастроителей), ул. Объединения (ликвидация колейности в районе железнодорожного переезда), ул. Учительской (в районе ул. Александра Невского), ул. Александра Невского, ул. Ипподромской (ликвидация колейности и разрушений в районе ул. Кропоткина, ул. Фрунзе, ул. Военной, площади Будагова), ул. Гоголя (ликвидация разрушений от ул. Ольги Жилиной до ул. Ипподромской), ул. Дачной. ул. Владимировской, ул. Троллейной (в районе «тёщиного языка»).

В настоящее время дорожно-эксплуатационные учреждения в связи с неблагоприятными погодными условиями и для предотвращения дальнейших разрушений проводят поддерживающий ремонт дорог холодными асфальтобетонными смесями и асфальтобетонным гранулятором.

Фото: Ростислав Нетисов

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