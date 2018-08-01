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В Новосибирске остается 38 долгостроев

  • 01/08/2018
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Так, в микрорайоне «Закаменский» недостроенными на сегодняшний день остаются четыре дома.

— В городе остается 38 проблемных объектов, микрорайон «Закаменский» — один из самых трудных в этом списке, — приводит слова мэра города Новосибирска Анатолия Локтя пресс-служба мэрии. — Изначально здесь было шесть проблемных домов, сегодня недостроенными остаются четыре. Они в разной степени готовности, для каждого разработан свой алгоритм выхода из кризиса. В соответствии с областным законодательством, мы можем использовать наши земельные ресурсы для того, чтобы привлечь застройщиков для завершения строительства. Уже реализуется масштабный инвестиционный проект. В результате мы получим дополнительные средства – на каждый из четырех домов по 45 млн рублей.

По словам заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Романа Теленчинова, в микрорайоне «Закаменский» недостроенными на сегодняшний день остаются четыре дома: № 11, 12, 13 и 16. На достройку каждого необходимо в среднем по 245 млн рублей (1 млрд рублей в целом). Для привлечения застройщиков к завершению строительства домов был принят МИП с двумя крупными компаниями Новосибирска – «Стрижи» и «Энергомонтаж». Они получат земельные участки под строительство общей площадью 12 га, а в обмен переведут 180 млн рублей для продолжения строительства зданий в «Закаменском». Деньги должны быть перечислены жилищно-строительным кооперативам (ЖСК), которые создали дольщики каждого из домов. Сумма будет поделена между объектами поровну, несмотря на разную степень их готовности.

— В сентябре ЖСК получат первые деньги, и наша задача — помочь каждому дому, кооперативу, коллективу дольщиков выстроить алгоритм дальнейших действий, консультировать их в работе с документами и подрядчиками, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Сегодня уже есть представление о том, как работать дальше. 45 млн на достройку домов не хватит, поэтому мы уже работаем на следующим МИПом – уже знаем, кто будет участвовать, для этого есть земельные ресурсы. Кроме того, областной закон подразумевает поддержку и финансирование в сфере благоустройства, подключения к коммуникациям и обустройства лифтового хозяйства.

Отмечается, что средняя готовность комплекса «Закаменский» на данный момент составляет 60 %. Первый инвестпроект позволит двум домам выйти на финишную прямую, остальные также продвинутся в строительстве. Реализация второго МИПа привлечет еще 180-190 млн рублей. Участвовать в них будут те же «Стрижи» и «Энергомонтаж». Напомним, что жильцы также вносят по 7 тысяч рублей с каждого квадратного метра на завершение строительства.

— Очень важно, что люди не опустили руки, объединены и сегодня совместно решают эту очень сложную проблему, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — К сожалению, это не единственная проблема микрорайона. Следующий вопрос, который нам предстоит решать — транспортная доступность. Здесь необходимо строить новую дорогу. В этом году предстоит разработать проект. Трасса будет проходить через частный сектор, нужно будет расселить эти дома. Предварительно стоимость дороги — около 500 млн рублей. Нам нужно развивать эту часть Октябрьского района. К тому же, дорога будет востребована в связи со строительством волейбольного центра, который прилегает к ул. Ипподромской. Здесь мы надеемся на поддержку областного бюджета, чтобы в обозримый срок решить этот вопрос. Он весьма актуален. Без него решить проблемы этой территории невозможно. Также мы надеемся на понимание застройщиков. У нас есть хорошие примеры, когда застройщики начинают за свой счет строительство автодорог, а мы затем подхватываем. Сейчас по такой схеме строится дорога на улице Титова.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

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