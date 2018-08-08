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В Новосибирске планируют открыть производство съедобной посуды

  • 08/08/2018
posuda

Это франшиза сочинского бренда Cookie cup «Съедобные стаканчики».

— На данный момент у нас еще нет представительства и франчайзи в Новосибирске, но к нам обращались новосибирские предприниматели, которые заинтересовались в развитии этого проекта по франшизе в вашем городе, — пояснили в компании ООО «Додекальон», бренд Cookie cup «Съедобные стаканчики» в ответ на запрос Infopro54.

Потенциальных партнеров в Новосибирске в компании пока не называют.

Продажу франшизы авторы проекта — сочинские предприниматели — Денис Ковалев и Ирина Шишкина запустили недавно. Ее стоимость составляет 150 000 руб. В эту сумму входит технология и комплект для изготовления стаканов — до 100 штук в сутки, а также поддержка франчайзи в виде пакета необходимых документов для запуска.

— Если соблюдать все правила и шаги, описанные в «пакете документов», который мы предоставляем франчайзи, то это 100% всего того, что будет нужно нашему партнеру для запуска, — уточнили в компании. — Так же партнеру потребуется еще несколько единиц технологического и нейтрального оборудования, помещение для изготовления и соответствующие документы от госорганов — с этими вопросами мы помогаем в любом городе России.

В компании оценивают потенциал рынка в Новосибирске, как очень перспективный.

— В вашем городе порядка 2000 ресторанов, кафе, точек общепита.  Если считать в рублях, то средняя планка всего рынка Новосибирска только в стаканчиках составляет 20 миллионов рублей в месяц. Если готовить в целом о съедобной посуде: это ложки, вилки, тарелки, стаканы — то это огромные деньги. В перспективе: от 100 миллионов рублей в месяц, — говорят в «Додекальоне». — На данный момент мы разрабатываем съедобные тарелки и вилки, и тем франчайзи которые купят у нас сейчас франшизу со стаканами в дальнейшем мы предложим все эти направления со скидкой.

В компании поясняют, что решили продавать франшизу, чтобы собрать средства на расширение производства прямых стаканчиков и их ассортимента.

«Додекальон» запустил проект Cookie cup «Съедобные стаканчики» в 2018 году. Специалисты компании разработали рецептуру и оборудование, протестировали их, изготовив уже около 1000 шт продукции.

— Съедобные стаканы имеют обширный спектр применения: от различных десертов до любых напитков с температурой до 100°С, что позволяет им стать незаменимыми спутниками заведений общепита, кейтеринговых компаний, детских и взрослых праздников и пикников на природе, — поясняет автор проекта Ирина Шишкина.

В съедобном стаканчике напиток сохраняется горячим до 20 минут. Судя по сайту компании, сейчас ассортимент представлен семью вкусами. Для франчайзи компания готова предоставить технологию на 13 видов стаканчиков: ванильные, шоколадные, имбирные, коричные, цветные стаканчики с разными вкусами, стаканчики с шоколадными каплями, маковые, черные, медовые, кокосовые, лимонные, ореховые, мраморные и разноцветные. При сочетании разных видов теста можно получить еще более 100 видов стаканов (на усмотрение франчайзи). К примеру, из них можно собирать подарочные наборы.

Срок хранения продукции — 3 месяца. По мнению авторов проекта, новое направление развития food-индустрии в России способно стать альтернативой бумажным и пластиковым стаканам.

— На данный момент у нас налажено производство съедобных стаканов объемом 100 мл, а также разработано оборудование для стаканов разной формы объемом 50, 150, 200 и 250 мл и уже есть первые опытные образцы новой продукции, — рассказывает руководитель проекта Денис Ковалев.

Помимо франшиз «Додекальон» также запускает краудфандинговую кампанию на платформе Boomstarter.ru. Ориентировочная дата запуска сбора средств — 15 августа 2018г.  Сбор будет идти месяц-полтора. Средства, собранные на краудфандинге, пойдут на расширение производства и запуск новых вкусов и моделей стаканов. Планируется представить чашечки с ручкой для кофе. Объем емкостей: от 50 миллиграммовых стаканчиков для эспрессо до 250 миллиграммовых стаканов для супа.

— На краудфандинге мы планируем привлечь от 600 000 рублей. Это минимальная сумма для расширения существующего производства, — пояснили Infopro54 в компании. —Те инвесторы, кто пожелают поддержать наш проект, могут вложить даже такую сумму, как 100 и 300 рублей. т.к. в краудфандинг, как раз и подразумевает сбор средств с людей, которым этот проект понравился.

Кроме того, «Додекальон» ищет стратегического инвестора на сумму от 11 млн рублей,  который может зайти в долю компании для запуска масштабного производства: 30-50 тысяч штук стаканов в месяц, а в перспективе 1 000 000 штук в год.

Предприниматели намерены продвигать свою продукцию не только в рамках России и СНГ, но и на рынки стран Европы и дальнего зарубежья для сохранения экологии путем безотходного использования продукта.

ООО «Додекальон» зарегистрировано в апреле 2018 года в Москве. Основной вид деятельности — «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие». 100% компании принадлежит Денису Ковалеву. Как ИП он зарегистрирован в Краснодарском крае также в апреле 2018 года.

Фото предоставлено компанией

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