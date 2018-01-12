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В Новосибирске построят колесо обозрения за 129 млн рублей

  • 12/01/2018
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МУП города Новосибирска «ПКиО «Михайловская набережная» объявило о проведении открытого конкурса на строительство 70-метрового аттракциона.

Документация к открытому конкурсу на право заключения инвестиционного договора по созданию объектов парка культуры и отдыха «Михайловская набережная» опубликованная в бюллетене органов местного самоуправления 11 января 2018 года.

Организатором конкурса выступает МУП города Новосибирска «ПКиО «Михайловская набережная». Согласно документу, инвестор должен будет построить на набережной три объекта — здание для размещения аттракционов площадью 1300 кв. м, общественную уборную площадью 175 кв. м, аттракцион «Колесо обозрения» высотой 70 м и уличную сценическую площадку.

 В конкурсной документации говорится, что объём капитальных вложений, необходимый для создания объекта, ориентировочно составляет 129 млн рублей. Вклад МУП «ПКиО «Михайловская набережная» оценивается в 16 млн 400 тысяч рублей.

Отмечается, что стоимость аренды земельных участков составляет 14 млн 885 тысяч рублей. Разработка проектной документации — 8 млн рублей, создание уличной сценической площадки — 8 млн рублей, строительство общественного туалета — 8 млн рублей, строительство объекта для размещения аттракционов — 40 млн рублей, установка аттракциона — 65 млн рублей.

Условия договора обязуют инвестора согласовывать с профильными департаментами мэрии Новосибирска проектно-сметную документацию — чертежи фасадов и ведомость отделки фасадов раздела «Архитектурные решения», планировки помещений.

 Сценическую площадку инвестор должен построить в течение 3,5 месяцев с даты заключения инвестиционного договора, общественную уборную — в течение 6 месяцев, помещение для размещения аттракционов — в течение 12 месяцев, само колесо обозрения должно быть установлено в течение 3 месяцев с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию здания для размещения аттракционов.

Заявки на участие в конкурсе принимают с 12 января 2018 года до 10 февраля 2018 года.

Фото: с сайта Городские приоритеты 

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