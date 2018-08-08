В Новосибирске появилось 11 тыс новых ИП

Всего в регионе зарегистрировано более 78,5 тыс предпринимателей.

Количество физических лиц, зарегистрированных в Новосибирской области в качестве индивидуальных предпринимателей, на 1 июля 2018 года составляет 78 541 человек. Сведения о них содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. За первое полугодие 2018 года статус ИП получили еще около 11 007 человек, сообщает пресс-служба УФНС по Новосибирской области.

— Самыми популярными направлениями деятельности ИП являются розничная торговля, транспортные перевозки и предоставление парикмахерских услуг, — комментирует начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Резеда Хасанова — Самый молодой предприниматель проживает в Новосибирске. Его возраст составляет 15 лет, род деятельности — аренда и управление недвижимым имуществом. Самый возрастной предприниматель родился в 1927 году, проживает также в Новосибирске и занимается ремонтом обуви и изделий из кожи.

Среди зарегистрированных индивидуальных предпринимателей почти 60% — мужчины, 40% — женщины; количество молодых в возрасте до 35 лет составляет треть от общего количества зарегистрированных предпринимателей (24 101 человек), количество пенсионеров в возрасте после 60 лет составляет 5% (3 808) человек.

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