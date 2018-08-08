Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Клуб экспертов
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

В Новосибирске появилось 11 тыс новых ИП

  • 08/08/2018
transport IP

Всего в регионе зарегистрировано более 78,5 тыс предпринимателей.

Количество физических лиц, зарегистрированных в Новосибирской области в качестве индивидуальных предпринимателей, на 1 июля 2018 года составляет 78 541 человек. Сведения о них содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. За первое полугодие 2018 года статус ИП получили еще около 11 007 человек, сообщает пресс-служба УФНС по Новосибирской области.

— Самыми популярными направлениями деятельности ИП являются розничная торговля, транспортные перевозки и предоставление парикмахерских услуг, — комментирует  начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Резеда Хасанова  —  Самый молодой предприниматель проживает в Новосибирске. Его возраст составляет 15 лет, род деятельности — аренда и управление недвижимым имуществом. Самый возрастной предприниматель родился в 1927 году, проживает также в Новосибирске и занимается ремонтом обуви и изделий из кожи.

Среди зарегистрированных индивидуальных предпринимателей почти 60% — мужчины, 40% — женщины; количество молодых в возрасте до 35 лет составляет треть от общего количества зарегистрированных предпринимателей (24 101 человек), количество пенсионеров в возрасте после 60 лет составляет 5% (3 808) человек.

Фото: фото — Gensa Gensa

Популярное с сайта

Тема «Технопрома-2018» — «Наука как индустрия»

08/08/2018
Форум пройдет 27-30 августа 2018 года в Новосибирске.

Поставка песка подешевела на 25%

07/08/2018
В Новосибирске прошел повторный конкурс по выбору подрядчика на поставку дробленого песка, которым будут посыпать дороги города в зимний сезон.

Торги на реставрацию Новосибирского оперного театра приостановлены

07/08/2018
В аукционе приняла участие только одна компания.

Мнение

Топ-7 налоговых рисков строительных компаний

Все материалы

«Сибинжиниринг» готовит площадки для локализации производства Duol

07/08/2018

«Весь негатив от пенсионной реформы уже получен, и глупо сейчас что-то менять»

07/08/2018

Тарифы ЖКХ предлагают повысить вслед за НДС

07/08/2018

ВТБ Пенсионный фонд: результаты первого полугодия

07/08/2018

Сайт в подарок для начинающих предпринимателей

07/08/2018

Nissan Almera уйдет с новосибирского рынка осенью

06/08/2018

Налогоплательщики региона предъявили к возврату по налогу на прибыль 3,9 млрд рублей

06/08/2018

«Лиотех» расширяет ассортимент

06/08/2018

В Новосибирской области на 20% выросло число пожаров

03/08/2018

Банк «Левобережный» предоставил бизнесу возможность расчетов в канадских долларах

03/08/2018

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

 

×