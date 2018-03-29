В Новосибирске приобретать новостройки выгоднее, чем вторичное жилье

Средняя стоимость квадратного метра нового жилья на 7 % ниже.

В большинстве городов России с населением более 250 тысяч человек приобретать новостройки выгоднее, чем вторичное жилье. В феврале 2018 года в 54 городах из 70 квадратный метр жилья в новостройках был дешевле, чем на вторичном рынке. К таким выводам пришли эксперты портала Domofond.ru, которые проанализировали стоимость жилья на первичном и вторичном рынках.

Самый большой разрыв между ценами на «вторичку» и новые квартиры – в Саратове, где квадратный метр в новостройке почти на 25% дешевле, чем на вторичном рынке. Во Владимире метр в новостройке стоит на 23% меньше, чем во вторичной квартире. Третье место этого рейтинга заняла Тула с разницей 19,8%, четвертое – Севастополь (-19,7%), замкнул пятерку Подольск (-18%).

В Новосибирске средняя стоимость квадратного метра нового жилья на 7 % ниже, чем «вторички».

Фото: Юлия Данилова