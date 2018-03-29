В Новосибирске продают квартиру площадью 8 кв м

Самая маленькая квартира в Сибири находится в микрорайоне Южно-Чемской в Новосибирске.

Самая маленькая квартира находится в микрорайоне Южно-Чемской в Новосибирске. Площадь квартиры — 8 кв. м, стоимость — 450 тыс. руб. По документам это подсобное помещение. Прописаться невозможно. Жить можно. Удобный вариант для покупки с последующей сдачей в аренду, говорится в описании объекта, сообщили в пресс-службе портала по выбору недвижимости N1.RU, аналитики которого составили ТОП-9 самых маленьких квартир, выставленных на продажу в крупнейших городах Сибири.

В другой новосибирской микроквартире площадью 10 «квадратов» можно прописаться. Она находится в нестандартной трёхэтажке в 1-м Хилокском переулке Ленинском района. Стоимость объекта — 530 тыс. руб.

— О новосибирских квартирах площадью 8 «квадратов» несколько лет назад написал известный блогер Илья Варламов. Тогда такие предложения были только на Плющихинском жилмассиве, а сейчас они уже есть и на левом берегу — на Южно-Чемском, — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Вряд ли такое жильё можно считать исключительно новосибирским явлением, так как в других городах также встречаются подобные микроквартиры, их площадь на несколько квадратов больше, что не критично для жизни.

Например, квартиры по 10 «квадратов» есть в продаже сейчас в Красноярске примерно по 500 тыс. руб. Одна из двух таких квартир находится в микрорайоне Калинина и имеет собственный балкон, а другая — в микрорайоне Серябряный — не имеет даже окна, так как изначально была задумана как подсобное помещение, в котором нельзя прописаться.

Гостинка размером 11 «квадратов» с приятным микроклиматом сейчас продается в Барнауле в микрорайоне Западный (улица 80-1 Гвардейской Дивизии) за 690 тыс. руб., а в Кемерово квартира точно такого же размера в панельной девятиэтажке на Московском проспекте стоит 700 тыс. руб. Гостинки площадью 12-14 кв. м есть в базе N1.RU в Томске и Омске. Их стоимость — около 500 тыс. руб.

Фото: с сайта N1.RU