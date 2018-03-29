Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

В Новосибирске продают квартиру площадью 8 кв м

  • 29/03/2018
комната

Самая маленькая квартира в Сибири находится в микрорайоне Южно-Чемской в Новосибирске.

Самая маленькая квартира находится в микрорайоне Южно-Чемской в Новосибирске. Площадь квартиры — 8 кв. м, стоимость — 450 тыс. руб. По документам это подсобное помещение. Прописаться невозможно. Жить можно. Удобный вариант для покупки с последующей сдачей в аренду, говорится в описании объекта, сообщили в пресс-службе портала по выбору недвижимости N1.RU, аналитики которого составили ТОП-9 самых маленьких квартир, выставленных на продажу в крупнейших городах Сибири.

В другой новосибирской микроквартире площадью 10 «квадратов» можно прописаться. Она находится в нестандартной трёхэтажке в 1-м Хилокском переулке Ленинском района. Стоимость объекта — 530 тыс. руб.

— О новосибирских квартирах площадью 8 «квадратов» несколько лет назад написал известный блогер Илья Варламов. Тогда такие предложения были только на Плющихинском жилмассиве, а сейчас они уже есть и на левом берегу — на Южно-Чемском, — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Вряд ли такое жильё можно считать исключительно новосибирским явлением, так как в других городах также встречаются подобные микроквартиры, их площадь на несколько квадратов больше, что не критично для жизни.

Например, квартиры по 10 «квадратов» есть в продаже сейчас в Красноярске примерно по 500 тыс. руб. Одна из двух таких квартир находится в микрорайоне Калинина и имеет собственный балкон, а другая — в микрорайоне Серябряный — не имеет даже окна, так как изначально была задумана как подсобное помещение, в котором нельзя прописаться.

Гостинка размером 11 «квадратов» с приятным микроклиматом сейчас продается в Барнауле в микрорайоне Западный (улица 80-1 Гвардейской Дивизии) за 690 тыс. руб., а в Кемерово квартира точно такого же размера в панельной девятиэтажке на Московском проспекте стоит 700 тыс. руб.  Гостинки площадью 12-14 кв. м есть в базе N1.RU в Томске и Омске. Их стоимость — около 500 тыс. руб.

Фото: с сайта N1.RU

Популярное с сайта

Для тех, кто верит в свой бизнес

29/03/2018
Региональные предприятия уже приспособились к новым экономическим реалиям и постепенно начинают задумываться о том, как расширить производство, чтобы занять освободившиеся ниши, либо оценивают новые сегменты рынка.

На трагедии зарабатывают социальный капитал

29/03/2018
При получении информации, которая вызывает сильную эмоциональную реакцию, ставьте себя на паузу.

Автостат: HyundaiCreta— лидер продаж в регионе

29/03/2018
Компактный кроссовер HyundaiCreta лидирует в ТОП-10 продаж в Новосибирской области с начала 2018 года по данным аналитического агентства «Автостат».

Мнение

Нужно четко понимать, что вы и компания — не одно и то же

Все материалы

Открытые перспективы Китая

29/03/2018

Для тех, кто верит в свой бизнес

29/03/2018

На трагедии зарабатывают социальный капитал

29/03/2018

Автостат: HyundaiCreta— лидер продаж в регионе

29/03/2018

Руслан Власов может войти в новосибирское правительство

28/03/2018

Механизм реабилитации вступает в силу

28/03/2018

Эксперты ФАТФ могут приехать на беседу с бизнесом в регионы Сибири

28/03/2018

ГК «Восток-Моторс» станет официальным дилером марки LEXUS в Новосибирске

28/03/2018

В Чистой Слободе построят станцию наземного метро

28/03/2018

До конца года «Сколково» планирует привлечь более 50 резидентов из Новосибирска

27/03/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag