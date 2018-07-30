Средняя цена кондиционеров в городе на 22% ниже, чем в среднем по стране.

В Новосибирске продажи кондиционеров выросли в два раза, а средняя цена на Юле составила 10 500 рублей, сообщили в пресс-службе сервиса объявлений Юла.

Самой популярной маркой кондиционеров в Новосибирске оказался Ballu со средней ценой 10 700 рублей. Модели этого бренда на Юле покупал каждый третий новосибирец (33%). За ним следуют кондиционеры LG с долей в 10% и средней стоимостью 18 900 рублей. В тройку самых популярных вошли также кондиционеры MDV (14 300 рублей). На них пришлось 12% от всех продаж в категории.

В Новосибирске средняя цена кондиционеров оказалась на 22% ниже, чем в среднем по стране. Самые высокие цены — в Липецке (в среднем 22 320 рублей), Омске (16 000 рублей) и во Владивостоке (15 030 рублей). А дешевле всего кондиционеры продавали в Волгограде (7 080 рублей), Ростове-на-Дону (7 850 рублей) и Ярославле (8 410 рублей).

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru