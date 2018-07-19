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В Новосибирске продолжаются митинги против повышения пенсионного возраста

  • 19/07/2018
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Организаторы собирают подписи за отмену законопроекта.

В Новосибирске на этой неделе прошло сразу несколько митингов против повышения пенсионного возраста и увеличения ставок НДС. 17 июля митинг состоялся у памятника Александру III в парке «Городское начало», 18 июля — на улице Орджоникидзе, 18 неподалеку от фонтана.

Первый митинг был организован Федерацией профсоюзов Новосибирской области. По данным федерации, в нем приняли участие представители 30 отраслевых профсоюзов и общественных объединений — более полутора тысяч человек. В резолюции участники потребовали от Государственной Думы и  Совета Федерации не принимать законопроект, направленный на повышение пенсионного возраста. Они также обратились к президенту РФ Владимиру Путину — «наложить вето на данный законопроект в случае его принятия, как нецелесообразный, несвоевременный и способный окончательно разделить власть и народ».

Фото Федерации профсоюзов Новосибирской области

Кстати, для профсоюзов это уже третий митинг, которые они проводят в Новосибирске, протестуя против новой пенсионной реформы. Первый прошел 9 июня, второй — 28 июня.

Пикет против новой пенсионной реформы

Митинг, прошедший 18 июля, был согласован не без определенных трудностей. Мероприятие могло не состояться из-за неработающего светового фонтана, который, судя по письму, направленному организаторам из мэрии Новосибирска, «мог ударить током». В итоге организатором удалось согласовать митинг — сооружение огородили для безопасности присутствующих.

По оценкам организаторов, на мероприятие пришло порядка 400 человек, подавляющая часть— молодые люди и люди среднего возраста. Большинство опрошенных корреспондентом Infopro54 участников рассказали, что о митинге узнали из социальных сетей, через рассылку тематических групп и роликов YouTube. Собравшиеся активно обсуждали между собой предстоящие изменения в законодательстве и каждый раз аплодировали выступающим в знак поддержки.

Примечательно, что митинг поддержали депутаты новосибирского горсовета, в частности независимый депутат от Советского района Наталья Пинус. Выйдя к собравшимся, она перечислила поименно своих коллег, которые подписали письмо против повышения пенсионного возраста. В своей речи Наталья Пинус отметила, что условия, предлагаемые правительством для новой пенсионной реформы, недопустимы. По ее словам, все решения относительно повышения пенсионного возраста должны базироваться исключительно на интересах граждан.

В целом, в масштабах новосибирской агломерации, 400 человек, пришедших на митинг, представляют собой несущественную цифру. Однако, по словам члена общественного совета при минтрансе области, официального представителя Федерации автовладельцев в России (ФАР), инспектора по качеству и приемке строительно-монтажных работ ООО «Скиф-М» Михаила Мезенцева, в памяти еще свежи воспоминания о проведенных митингах против повышения тарифов ЖКХ, которые принесли желаемый эффект. Тогда, весной 2017 года, новосибирское правительство приняло решение не поднимать тарифы на услуги ЖКХ до заявленного уровня в 15%. И на этот раз, по убеждениям новосибирского общественника, при помощи митингов можно добиться поставленной цели — полного отказа от повышения пенсионного возраста. Но для этого, как заявил Михаил Мезенцев, различным городам необходимо консолидироваться и проводить подобные протестные мероприятия одновременно.

— Раз уж те люди, которые избраны нами для того, чтобы представлять интересы народа, представляют интересы правительства РФ, то не остается ничего иного, как громко заявить о своем мнении путем протестных собраний, — добавил Михаил Мезенцев.

Как рассказал управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков, входящий в оргкомитет митинга, прошедшего 18 июля, у организаторов была конкретная цель: обозначить позицию либеральных сил Новосибирска по поводу пенсионной реформы и повышения НДС.

— Думаю, что у нас получилось (судя по загороженному фонтану и тем сложностям, которые были при согласовании митинга). Спасибо Владимиру Милову (российский политический деятель — прим. ред), что он приехал. Мы проанализируем итоги митинга и примем решение о продолжении борьбы — конечно же, ее надо продолжать, — рассказал Сергей Дьячков.

Организаторы насчитали более 640 подписей под обращением митинга. Одним из пунктов резолюции является полный отказ от повышения пенсионного возраста без внесения каких-либо поправок в предлагаемый законопроект. Как рассказал руководитель новосибирского отделения партии «Россия будущего» Андрей Гладченко, люди продолжали подписывать листы обращения.

Мария Лисица

Фото баз- автора, пресс-служба Федерации профсоюзов Новосибирской области

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