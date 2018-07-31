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В Новосибирске пройдет фестиваль австрийского кино

  • 31/07/2018

Девиз фестиваля: разнообразие.

С 20 по 24 августа в кинотеатре «Победа» пройдет фестиваль австрийского кино, сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Девиз фестиваля австрийского кино: разнообразие. Веселые комедии о серьезных проблемах, изысканная историческая драма, удивительная биография – ни одного проходного фильма в программе. Немного печальная комедия из жизни зрелых европейских горожан «Дикая мышь» – первый режиссерский опыт выдающегося комика Йозефа Хадера. Год назад он произвёл сенсацию трагической ролью Стефана Цвейга, теперь Хадер возвращается к любимому жанру и мастерски демонстрирует своё умение смешить, сохраняя невозмутимое – как у легенды ХХ века Бастера Китона – выражение лица.

«Сойди за своего» – фестивальная комедия (и снова с Хадером, только уже в небольшой роли), один из самых успешных австрийских фильмов 2017 года, – смеётся над нашими предрассудками в отношении «понаехавших». «Мадемуазель Парадис» – изысканная живописная картина о связи слепой пианистки и доктора-мистика в ослепительном антураже XVIII века. «3 дня с Роми Шнайдер» – эффектная психологическая реконструкция уикенда из жизни кинозвезды Роми Шнайдер.

Все фильмы демонстрируются на оригинальном языке с русскими субтитрами.

Фото: пресс-служба кинотеатра

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