 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

В Новосибирске пройдет мастер-класс джазовой певицы Мишель Уолкер

  • 09/10/2018
мишель

Он состоится 9 октября.

9 октября в 15.00 в Концертном зале «Сибирский» Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова состоится мастер-класс Мишель Уолкер (джаз-вокал, США) с участием квартета: Андрей Константинов (саксофон) Виктор Дюдяев (контрабас) Сергей Чашкин (гитара) Вячеслав Евлютин (ударные), сообщили в министерстве культуры Новосибирской области.

Мишель Уолкер — джазовый вокалист, автор песен и аранжировщик, базирующаяся в Нью-Йорке. Мишель начала свою музыкальную карьеру в Вашингтоне, округ Колумбия, где была номинирована на премию Вашингтонской музыкальной ассоциации как лучший джазовый вокалист, лучший дебютный альбом года и лучшую джаз-группу.

Вход на мастер-класс свободный.

Возрастная категория 12+

Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры Новосибирской области

Популярное с сайта

«Стратегию-2030» планируют доработать к концу октября

09/10/2018
Для ее реализации в основной капитал необходимо привлечь 6 трлн рублей финансовых ресурсов, из них 5 трлн должны составить частные инвестиции.

Шоу-Концерт «Пластилиновая ворона» Григория Гладкова пройдет в Новосибирске

09/10/2018
Детский композитор выступит с концертами 27 и 28 октября.

Цены на квартиры в Новосибирске выросли на 7 %

09/10/2018
Больше всего стоимость квадратного метра выросла в этом году в Октябрьском и Дзержинском районах.

Актуальный разговор

Unona D’Art: история успеха одного сибирского бренда

Все материалы

Аграрии не понимают, что делать с соглашениями

09/10/2018

Травников утвердил Шмидта в качестве министра строительства региона

09/10/2018

РСХБ зафиксировал резкий рост спроса на инвесткредиты для АПК

09/10/2018

По итогам 8 месяцев 2018 года Банк Акцепт улучшил позиции в рейтингах

09/10/2018

«Графит науки» по-академовски

09/10/2018

Почему мобильный безлимитный интернет вернулся?

08/10/2018

Сибирский Сбербанк возглавит Татьяна Галкина | СГК меняет тариф на подключение к теплу для застройщиков | Страховая компания «Респект» готова достроить жилье «ПТК-30»

08/10/2018

«Современный рекрутинг: очевидное – невероятное»

05/10/2018

«CityAir» будет прогнозировать загрязнение воздуха

05/10/2018

ВТБ реализовал более 2 тысяч полисов «Защити будущее»

05/10/2018

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×