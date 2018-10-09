В Новосибирске пройдет мастер-класс джазовой певицы Мишель Уолкер

Он состоится 9 октября.

9 октября в 15.00 в Концертном зале «Сибирский» Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова состоится мастер-класс Мишель Уолкер (джаз-вокал, США) с участием квартета: Андрей Константинов (саксофон) Виктор Дюдяев (контрабас) Сергей Чашкин (гитара) Вячеслав Евлютин (ударные), сообщили в министерстве культуры Новосибирской области.

Мишель Уолкер — джазовый вокалист, автор песен и аранжировщик, базирующаяся в Нью-Йорке. Мишель начала свою музыкальную карьеру в Вашингтоне, округ Колумбия, где была номинирована на премию Вашингтонской музыкальной ассоциации как лучший джазовый вокалист, лучший дебютный альбом года и лучшую джаз-группу.

Вход на мастер-класс свободный.

Возрастная категория 12+

Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры Новосибирской области