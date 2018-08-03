В Новосибирске пройдет тест-драйв новейшей Audi A7

Audi quattro days состоится 11 и 12 августа.

За два дня Audi quattro days можно будет пройти тест-драйв и получить индивидуальные консультации специалистов. Все желающие смогут узнать, в чем заключается уникальность технологических разработок Audi и почему именно quattro уже более 35 лет является «визитной карточкой» марки.

Системы quattro с межосевым дифференциалом, функцией перераспределения крутящего момента со спортивным дифференциалом постоянно совершенствуются, гарантируя отточенную управляемость и уверенность на любом покрытии. Испытания автомобилей в различных дорожных условиях, в том числе на бездорожье, продемонстрируют безопасность и устойчивость Audi.

В распоряжении гостей окажутся Audi A4, Audi A5, Audi Q5, Audi Q7, а также спортивные модели линейки Audi Sport — динамичные Audi RS 5, Audi RS 6, Audi RS 7 и спорткар Audi R8.

Кроме того, по информации пресс-службы ГК «Автомир», в рамках мероприятия состоится презентация и тест-драйв четырехдверного купе Audi A7, продажи которого стартовали в России в июне этого года. Новинка воплощает лучшие технологии автономного управления и мультимедиа, предлагая традиционные для бренда исключительное качество и комфорт.

Эксклюзивная программа тест-драйвов разработана при поддержке профессиональной команды школы водительского мастерства.

Мероприятие пройдет 11 и 12 августа по адресу: Новосибирск, Станционная, 104 «Экспоцентр».

Фото: пресс-служба ГК «Автомир»