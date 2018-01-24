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В Новосибирске пройдет ХI Сибирский коммуникационный форум «NovoPRsk-2018»

  • 24/01/2018
НГУЭУ

Тема форума — «Бизнес в режиме mobile: новые грани digital-коммуникаций».

25 января в НГУЭУ начинает работу уникальный ХI Сибирский коммуникационный форум «NovoPRsk-2018» – инновационный образовательный проект для взаимодействия студентов, школьников, преподавателей и успешных практиков сферы маркетинга, рекламы и связей с общественностью. Тема форума – «Бизнес в режиме mobile: новые грани digital-коммуникаций», сообщили в университете.

— В этом году форум посвящен самому актуальному направлению реализации маркетинговой деятельности компании и электронной коммерции – мобильному маркетингу. Он будет проходить в совершенно новом для участников формате: онлайн и офлайн, — рассказали в пресс-службе.

Во время онлайн-этапа, 25 января – 14 февраля, пройдет 5 вебинаров экспертов в области маркетинга, рекламы и PR, которые можно будет увидеть в прямом эфире в официальной группе VK и на канале YouTube.

Офлайн-этап состоится 15 февраля в стенах Новосибирского государственного университета экономики и управления. Работа будет осуществляться по трем траекториям: мобильный бизнес, мобильное продвижение и брендовая траектория.

— В этот день взаимодействие спикеров и участников пройдет в новых форматах: мастер-классах, антилекциях, интенсивах, ворк-шопах. Своим опытом поделятся интернет-маркетолог – Любовь Черемисина, амбассадор YouTube в НСО — Анастасия Амельченко, автор Telegram-канала Digital Eva — Валентина Евтюхина, евангелист сервиса отложенного постинга SMMplanner — Павел Борисов и многие другие. В рамках офлайн этапа состоится флагманская сессия, на которой эксперты обсудят особенности коммуникаций и работы в новом пространстве мобильных медиа, а также круглый стол на тему «Лидерство в эпоху диджитал и мобайл: улучшать или создавать новое?», — уточнили в пресс-службе.

На интерактивных площадках участники форума смогут испытать передовые технологии виртуальной и дополненной реальности от компании е2е4. А преподаватели и практикующие специалистыполучат возможность пройти повышение квалификации по нескольким образовательным программам.

Кроме того, «NovoPRsk» включает конкурс аналитических работ для школьников, студентов вузов и средне-специализированных учебных учреждений — это отличная возможность не только проявить свои профессиональные и творческие навыки, но и получить призы и памятные подарки.

Регистрация участников на сайте форума уже началась. За новостями и интересными материалами можно обращаться в официальную группу VK, на страницу в Instagram, на канал YouTube  Новосибирские экономисты обсудят развитие рынка региональных облигаций.

Фото: предоставлено пресс-службой НГУЭУ

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