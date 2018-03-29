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В Новосибирске прошел «Первый сибирский ШЕФ МАРКЕТ»

  • 29/03/2018
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Мероприятие собрало более 150 шеф-поваров и представителей сферы HoReCa и более 30 фермерских хозяйств.

27 марта в Новосибирске прошел самый масштабный в Сибири «Первый сибирский ШЕФ МАРКЕТ», организованный Федерацией рестораторов и отельеров Сибири, Министерством сельского хозяйства НСО, Международным форумом поваров «Завтра’к шефа» (PIR EXPO, г. Москва) и управлением потребительского рынка мэрии г. Новосибирска, сообщили организаторы.

Мероприятие собрало более 150 шеф-поваров и представителей сферы HoReCa Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края и более 30 фермерских хозяйств Новосибирской области.

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На выставке в рамках «ШЕФ МАРКЕТа» свою продукцию представили производители сыров, меда, хамона, молока и молочной продукции, овощей и зелени, чая и других продуктов.

Выставка фермеров и обучающие мастер-классы от ведущих шеф-поваров Москвы и Новосибирска проходили на площадке строящегося «Центра Сибирской Кухни Владимира и Анжелики Бурковских».

Итогом мероприятия стало налаживание прямого взаимодействия производителей фермерской продукции НСО и заведений общественного питания близлежащих регионов. По словам участников, «Первый сибирский ШЕФ МАРКЕТ» стал для них главным сибирским кулинарным событием года.

Фото: предоставлены Сибирской Федерацией рестораторов и отельеров

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