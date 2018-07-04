В Новосибирске растет спрос на подержанные автомобили

Самыми популярными отечественными моделями стали ВАЗ (Lada) Samara, ВАЗ (Lada) Priora и ВАЗ (Lada) Classic.

По итогам II квартала 2018 года средняя стоимость подержанного автомобиля в Новосибирске на Юла Авто снизилась почти на 10% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 412 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Снижение средней стоимости автомобилей в городе может быть обусловлено ростом спроса в бюджетном сегменте до полумиллиона рублей. Так, если в I квартале 2018 года в Новосибирске на Юла Авто доля проданных автомобилей в этой ценовой категории составила 72%, то во втором квартале она выросла до 77%.

Самыми популярными отечественными моделями в Новосибирске на вторичном рынке автомобилей стали ВАЗ (Lada) Samara (25 % продаж среди российских авто), ВАЗ (Lada) Priora (11%), ВАЗ (Lada) Classic (9%), ВАЗ (Lada) 110 и ВАЗ (Lada) 4×4 (по 8%). Дороже всего в городе покупали ВАЗ (Lada) Priora — 239 тысяч рублей в среднем.

Отмечается, что среди зарубежных производителей самыми популярными моделями среди новосибирцев стали Toyota Corolla (3,4% продаж иномарок), Toyota Camry (2,6%), Ford Focus (1,9%), Hyundai Solaris (1,9%) и Toyota Corona (1,8%).

Дороже всего стоил Hyundai Solaris — его средняя цена составила 530 тысяч рублей. На втором месте по стоимости оказалась Toyota Camry (в среднем 415 тыс. руб.). На третьем — Ford Focus. Его продавали на Юла Авто в Новосибирске в среднем за 390 тысяч рублей.

Наиболее распространённым типом кузова автомобиля среди новосибирцев во II квартале на Юла Авто стал седан. На него пришлось 41% от всех проданных в городе автомобилей. Хетчбэк (18%) оказался на втором месте по популярности, на третьем — кроссовер (16%).

А самым популярным цветом автомобиля среди новосибирцев стал серебряный. На него пришлось 22% проданных на Юла Авто в Новосибирске автомобилей во II квартале 2018 года. На втором месте — белый, 18% продаж. На третьем — серый цвет и 17% приобретённых автомобилей. Реже всего новосибирцы покупали фиолетовые (0,37%) и розовые автомобили (0,18%).

Фото: peterolthof