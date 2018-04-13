В Новосибирске растут продажи полноэкранных смартфонов

Покупки безрамочных устройств в сети магазинов МТС выросли почти в два раза.

В собственной рознице и онлайн-магазине МТС в первом квартале 2018 года новосибирцы стали выбирать смартфоны с безрамочными дисплеями в два раза чаще — доля таких гаджетов в розничной сети МТС выше чем в среднем по рынку: в штуках она выросла до 11% в 1 кв. 2018 году с 5% в 4 кв. 2017. Рост спроса объясняется увеличившимся ассортиментом таких девайсов, снижением средней цены и актуальными маркетинговыми акциями, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в целом по рынку средняя стоимость безрамочных смартфонов в четвертом квартале 2017 года составляла 52 тысячи рублей, в первом квартале 2018 года она снизилась до 39 тыс рублей. В новосибирской рознице МТС средняя стоимость безрамочных девайсов снизилась с 45 тысяч в 4 квартале 2017 года до 29 тысяч рублей в 2018 году.

Самыми популярными моделями полноэкранных гаджетов у новосибирцев и жителей области в первом квартале 2018 года стали Huawei Honor 7X, Samsung G950 Galaxy S8, Apple iPhone X, Samsung G955, Huawei Nova 2I.

В пресс-службе уточнили, что при сохранении стандартных габаритов в безрамочных гаджетах установлены большие широкоформатные дисплеи, которые позволяют с бОльшим комфортом просматривать онлайн-видео, читать переписку в соцсетях, играть и развлекаться. Пользователи безрамочных моделей смартфонов потребляют в среднем на 20% больше мобильного интернет-трафика, чем владельцы других новых смартфонов.

При покупке полноэкранных смартфонов пользователи приобретают аксессуары на 15% чаще, чем в случае с другими флагманскими гаджетами, а также активнее страхуют новый девайс – каждый третий владелец безрамочного смартфона приобретает полис.

Фото: пресс-служба МТС