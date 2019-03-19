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В Новосибирске школьников протестировали на способности к цифровой экономике

Программа выстраивает школьнику индивидуальную траекторию развития с учетом особенностей региона.
  • 19/03/2019, 15:07
В Новосибирске школьников протестировали на способности к цифровой экономике

Во время ярмарки «Учсиб-2019» на стенде НГТУ и на стенде министерства образования Новосибирской области прошло массовое тестирование школьников на определение профиля компетенций в цифровой экономике. Алгоритм и программа для тестирования разработаны в НГТУ на факультете автоматики и вычислительной техники. В результате тестирования каждому прошедшему будет дана его карта компетенций и простроена индивидуальная образовательная траектория, сообщили в пресс-службе проекта «Цифровая экономика».

Отмечается, что в целом тестирование должны пройти 10 тысяч школьников и студентов колледжей Новосибирской области.

— Вопросы о том, кем быть, как выбрать профессию и прочие — одни из самых актуальных в связи с окончанием школы или колледжа. И особенную значимость они приобретают в условиях цифровизации экономики, в том числе автоматизации, развития искусственного интеллекта, новых когнитивных систем и прочее, — говорит руководитель проекта, сотрудник кафедры социологии и массовых коммуникаций НГТУ Сергей Чернышов. — Для решения этих вопросов в декабре-январе мы провели четыре стратегические сессии, на которых более 50 экспертов методом «мозгового штурма» сформировали первую большую карту компетенций для профессионалов в сфере цифровой экономики Новосибирской области. Важно, что если двигаться по этой карте, то в цифровой экономике найдут себя не только ИТ-специалисты, но и люди с гуманитарным складом ума, менеджеры, юристы, иные инженерные профессии. А участие в проекте ведущих новосибирских университетов позволит показать выпускникам школ и колледжей: перспективные профессии можно получить и в Новосибирской области.

Один из разработчиков программы, заведующий кафедрой Иван Томилов подчеркивает, что задача алгоритма тестирования — точно выявить предпочтительное направление и определить уровень владения компетенциями, входящими в базовое и дополнительное направление.

— На основе результатов тестирования формируется индивидуальная образовательная траектория и по тем компетенциям, где уровень недостаточный, будут сформированы рекомендации, мероприятия, позволяющие достичь необходимого уровня. Сложность алгоритма тестирования обусловлена следующими факторами. Тест является иерархическим. И если мы неверно выберем дополнительное направление на первом этапе, то и образовательная траектория будет сформирована неверно. Вторым фактором является требование при относительно небольшом количестве вопросов в тесте максимально точно определить уровень владения компетенциями. И еще один нетривиальный аспект — это взаимозависимость компетенций. Это ситуация, когда владение одной компетенцией подразумевает также ненулевой уровень в рамках другой компетенции. Такие зависимости есть как внутри групп, так и между компетенциями разных групп. Поэтому помимо специалистов, которые разрабатывали формальный аппарат, для разработки теста привлечены эксперты из соответствующих областей знаний, — говорит Иван Томилов.

Проект «Профессионалы будущего для цифровой экономики» реализуется Ассоциацией «СМАРТ Концепт» в партнерстве с министерством образования Новосибирской области, ведущими новосибирскими университетами (НГТУ, НГУЭУ, СибГУТИ и другими), «Университетом 20.35» при поддержке Фонда президентских грантов (ФПГ). Проект направлен на формирование системы профессионального самоопределения школьников в развивающейся цифровой экономике — с учетом региональной специфики Новосибирской области. На первом этапе была сформирована карта компетенций (перечень знаний, умений и навыков, необходимый, по мнению экспертов, для успешной профессиональной деятельности в условиях развития цифровых технологий). Далее на основе сформированной карты специалисты факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ создали ИТ-платформу, на которой школьники и студенты колледжей Новосибирской области пройдут тестирование на свои основные компетенции в цифровой экономике и получат доступ в «пространство проб» — систему мероприятий на базе партнеров проекта (ведущих компаний и университетов Новосибирской области), которая позволит выпускнику понять — хочет ли он развиваться в рамках данной компетенции и дальше. Причем перечень мероприятий у каждого будет свой — ИТ-платформа на основе входящего тестирования сформирует индивидуальную траекторию профориентации. ИТ-платформа начнет работать уже в феврале 2019 года. В будущем программа может быть легко адаптирована для любого другого региона России.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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