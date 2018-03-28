В Новосибирске «Социальный холодильник» помог более 3 000 горожан

Проект реализуется в двух муниципальных бюджетных учреждениях города Новосибирска.

В двух муниципальных бюджетных учреждениях города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Центрального округа (с 2016 года) и Октябрьского района (с 2018 года) успешно реализуется проект «Социальный холодильник». Он предусматривает прямую поддержку продуктами питания незащищенных категорий граждан. Специалисты центра наполняют холодильник продовольственными товарами, поступающими на благотворительной основе, откуда горожане из малоимущих и многодетных семей могут их бесплатно забрать, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Всего за время работы проекта более 3 000 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили необходимые продукты питания, такие как молоко, крупы (рис, гречка), макароны, печенье, пряники, конфеты и др.

Проект «Социальный холодильник» решает комплекс социальных задач: создание общественного инструмента взаимопомощи, привлечение добровольцев и оказание продовольственной помощи нуждающимся, постоянное обеспечение людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (малообеспеченные и многодетные семьи, одинокие пожилые люди, инвалиды и люди без определенного места жительства), качественными продуктами питания.

Площадки проекта «Социальный холодильник» расположены по адресам: ул. Дуси Ковальчук, 16 (МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска), время работы: с 9.00 до 18.00 в рабочие дни и ул. Ленинградская, 98 (МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района).

— Даже выдаваемый продуктовый минимум (гречка, лук, макароны, печенье и т.д.) дает возможность гражданам сэкономить и разнообразить свой рацион питания. Такой подход в решении проблем стал существенной поддержкой нуждающихся в материальной помощи семей, одиноких пенсионеров и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, — отметили в пресс-службе.

Организатор проекта «Социальный холодильник» – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru