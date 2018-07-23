В Новосибирске сократилась аренда комнат, в квартирах с проживающим хозяином

Средняя цена аренды комнаты составляет 6000 руб. в месяц.

По подсчётам специалистов онлайн-сервиса N1.RU, за год в Новосибирске на 43% сократилось число комнат для аренды в квартирах. В частности, сейчас выставлено 308 таких объектов, а год назад их было 543.

В данный момент аренда комнаты квартире с живущим в ней хозяином — это самый дешевый вариант для аренды в Новосибирске. Средняя цена аренды комнаты составляет 6000 руб. в месяц. Самая дешевая комната сдается в районе зоопарка в двухкомнатной хрущёвке за 4000 руб.

По подсчётам аналитиков, средняя стоимость комнат в квартире на подселение выйдет дешевле комнаты в общежитии в среднем на 2000 руб. в месяц. А за 8000-9000 в месяц уже можно найти отдельную квартиру, но на окраине. Чаще всего комнату в квартире предлагают снять пожилые одинокие женщины, но есть предложения и от мужчин. Арендные расценки от обоих полов одинаковы.

— Сдача в аренду свободных «квадратов» в собственной квартире — это самый простой способ получить прибавку к пенсии, но сегмент, конечно же, себя изживает. Жить в одной квартире с посторонними пожилыми людьми молодые люди сейчас согласятся только в случаях крайней нужды, — комментирует руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.

Предложения по аренде самых дорогих комнат, как и квартир, традиционно находятся в Академгородке. В частности, сейчас комнату в трёхкомнатной квартире за 19 900 руб. в месяц предлагает снять будущий первокурсник экомфака НГУ. Эта квартира находится на первом этаже панельной четырёхэтажки рядом с главным корпусом университета.

Фото: pixabay.com, автор- davidlee770924