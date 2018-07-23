Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

В Новосибирске сократилась аренда комнат, в квартирах с проживающим хозяином

  • 23/07/2018
hotel

Средняя цена аренды комнаты составляет 6000 руб. в месяц.

По подсчётам специалистов онлайн-сервиса N1.RU, за год в Новосибирске на 43% сократилось число комнат для аренды в квартирах. В частности, сейчас выставлено 308 таких объектов, а год назад их было 543.

В данный момент аренда комнаты квартире с живущим в ней хозяином — это самый дешевый вариант для аренды в Новосибирске. Средняя цена аренды комнаты составляет 6000 руб. в месяц. Самая дешевая комната сдается в районе зоопарка в двухкомнатной хрущёвке за 4000 руб.

По подсчётам аналитиков, средняя стоимость комнат в квартире на подселение выйдет дешевле комнаты в общежитии в среднем на 2000 руб. в месяц. А за 8000-9000 в месяц уже можно найти отдельную квартиру, но на окраине. Чаще всего комнату в квартире предлагают снять пожилые одинокие женщины, но есть предложения и от мужчин. Арендные расценки от обоих полов одинаковы.

— Сдача в аренду свободных «квадратов» в собственной квартире — это самый простой способ получить прибавку к пенсии, но сегмент, конечно же, себя изживает. Жить в одной квартире с посторонними пожилыми людьми молодые люди сейчас согласятся только в случаях крайней нужды, — комментирует руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.

Предложения по аренде самых дорогих комнат, как и квартир, традиционно находятся в Академгородке. В частности, сейчас комнату в трёхкомнатной квартире за 19 900 руб. в месяц предлагает снять будущий первокурсник экомфака НГУ. Эта квартира находится на первом этаже панельной четырёхэтажки рядом с главным корпусом университета.

Фото: pixabay.com, автор- davidlee770924

Популярное с сайта

Эксперты HeadHunter проанализировали рынок труда Новосибирска для людей старше 50 лет

23/07/2018
По данным экспертов компании, к этой возрастной категории сегодня относятся 3 % соискателей-женщин и 4 % соискателей-мужчин.

ФАС признала жалобу по конкурсу регионального оператора мусора необоснованной

20/07/2018
Победителем конкурса признана компания «Экология Новосибирск».

Определен генеральный агент для размещения гособлигаций Новосибирской области

20/07/2018
Комиссия признала победителем АО ВТБ Капитал.

Мнение

Новые правила работы застройщиков

Все материалы

«Мультикарта» ВТБ с опцией «Коллекция» получила награду Frank RG

23/07/2018

Лидеры продаж премиального сегмента в Новосибирске

20/07/2018

В Новосибирске продолжаются митинги против повышения пенсионного возраста

19/07/2018

Клиенты ВТБ Лизинг выбирают седаны

19/07/2018

ВТБ выступит титульным партнером теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

19/07/2018

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2 раза по итогам 1 полугодия

19/07/2018

Банк «Открытие» включен в перечень банков, уполномоченных открывать счета для госзакупок

18/07/2018

Промсвязьбанк вошел в перечень банков для проведения госзакупок

18/07/2018

Новая модификация УАЗ «Профи» доступна в автосалонах Новосибирска

18/07/2018

Единый билет тестируют в Новосибирске

18/07/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×