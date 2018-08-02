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Businessjump

В Новосибирске состоялась презентация BMW X4

  • 02/08/2018
BMW X4

В автосалоне BMW«ЭлитАвто Сибирь» презентовали новый X4.

Разработчики модели считают, что новый BMW X4 имеет пять отличительных особенностей: современный дизайн — атлетичный внешний вид, высокая динамика (мощность до 353 л.с.), спортивный и элегантный салон с приборной панелью с отделкой Sensatec; ассистент вождения Plus —одна из самых интеллектуальных систем помощи водителю.

— BMW X4 сочетает внедорожный характер семейства X с мощью спортивного автомобиля, — считает главный дизайнер BMW Group Адриан ван Хойдонк.

Напомним, что по итогам первого полугодия, марка BMW заняла второе место в ТОП-5 продаж премиальных автомобилей в Новосибирске, о чем ранее сообщал Infopro54 в подробном обзоре рынка.

Автомобильный рынок начинает оживать, что демонстрирует динамика продаж, в том числе и в премиальном сегменте. По данным «Автостат», полученным по запросу корреспондента Infopro54, в Новосибирске за 5 месяцев 2018 года реализовано 4,6 тысяч новых легковых автомобилей — рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 25,3%. Из них более 470 штук — автомобили в сегменте «премиум».

— Продажи BMW растут, и в целом рынок демонстрирует оживление, конкуренция усиливается, возвращаются известные бренды, которые не так давно покинули Новосибирск, — и у этих брендов тоже есть рост продаж, благодаря чему рынок увеличивается, — рассказывает менеджер по маркетингу и рекламе дилерского центра ООО «ЭлитАвто Сибирь» Алексей Шершнев. — Мы входим в число лидеров продаж, стараемся держать долю BMW в продажах премиального сегмента, постепенно увеличивая ее.

Михаил Фишер

Фото: bmw-elitavtosibir.ru

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