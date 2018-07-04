В Новосибирске состоялась третья бизнес-площадка по финансам

Темой встречи стали риски бизнеса.

28 июня в Новосибирске прошла третья встреча представителей предприятий города в рамках созданной Банком «Левобережный» бизнес-площадки по финансам. Темой встречи стали риски бизнеса, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В мероприятии приняли участие 60 представителей бизнеса, среди них – собственники и генеральные директора компаний, финансовые директора и главные бухгалтеры.

С приветственным словом выступила Людмила Глушкова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный». Она рассказала об истории создания, перспективах и планах проекта «Бизнес-площадка».

После этого все участники были поделены на 8 команд и получили первое задание – познакомиться с наибольшим количеством людей и получить их визитки. Та команда, которая набрала больше всего визиток, получила подарки – брендированные визитницы.

Первой была рассмотрена тема «Практика и взгляд со стороны банка на риски бизнеса – отказ в проведении операций и приостановление дистанционного обслуживания (в рамках ФЗ №115)». Эксперты банка – начальник управления корпоративного бизнеса Ульяна Петренко и начальник отдела финансового мониторинга Дарья Тризнова – детально разобрали тему и ответили на вопросы, почему банк запрашивает документы, когда может приостановить операции по счету, указали признаки фиктивного бизнеса и маркеры безопасного ведения бизнеса. Также эксперты дали рекомендации по обоснованию налоговой нагрузки, начислению заработной платы, подтверждению местонахождения, рассказали, как ускорить расчеты и осветили другие аспекты ведения финансовой деятельности. Выступление сопровождалось большим количеством практических примеров и выполнением практического задания.

Второй темой встречи стала актуальная практика налогового контроля. Эксперт из аудиторской фирмы «Аудит ПРО» Елена Ставицкая подробно рассказала предпринимателям о правилах проведения камерального налогового контроля (процедура, порядок и сроки проведения контроля), о финансовом мониторинге при налоговом контроле, о маркерах налоговой проверки, о том, как проверить своего партнера и быть в безопасности, а также осветила ключевые моменты статьи 54.1 НК РФ.

Продолжением мероприятия стала тема «Дробление бизнеса». Экспертами выступили Елена Ставицкая и Давид Ераносян (адвокатское бюро Solomon). Ими были рассмотрены особенности налогового контроля и безопасности бизнеса при дроблении, ошибки и правила, а также представлены реальные практические кейсы из судебной практики.

Следующая тема обсуждения – сервис «Прозрачный бизнес» в рамках личного кабинета организации. Начальник управления разработки продуктов и услуг для физических лиц Банка «Левобережный» Дина Павлова представила этот инструмент, показала индикаторы риска и как оценивать своих контрагентов.

В завершении мероприятия между участниками были разыграны подарочные сертификаты от партнеров, вручены сертификаты на бесплатное обслуживание, а также памятные 100-рублевые купюры, посвященные чемпионату мира по футболу.

Напомним, бизнес-площадка по финансам, созданная в 2017 году Банком «Левобережный», – это место, где проводится работа в группах, разбор реальных кейсов, объективная оценка экспертов и презентация наилучших решений кейсов. В рамках проекта можно в полном объеме получить информацию, готовую для практического внедрения в компании, а также ответы на все возникающие вопросы.

За информацией о предстоящих бизнес-площадках следите на официальном сайте Банка «Левобережный».

Фото: пресс-служба банка