В Новосибирске создан штаб общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина

Он начнет работу 23 января.

23 января в Новосибирске открывается Штаба общественной поддержки кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщили в пресс-службе штаба.

Он будет расположен по адресу: ул. Красноярская, д. 35 (бизнес-центр «Гринвич»).

Кто будет возглавлять штаб пока неизвестно.

➥ Поехали….

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, который начался 5 января и продлится до 30 января.

Фото: Ростислав Нетисов