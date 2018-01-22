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В Новосибирске создан штаб общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина

  • 22/01/2018
урна

Он начнет работу 23 января.

23 января в Новосибирске открывается Штаба общественной поддержки кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщили в пресс-службе штаба.

Он будет расположен по адресу: ул. Красноярская, д. 35 (бизнес-центр «Гринвич»).

Кто будет возглавлять штаб пока неизвестно.

Поехали….

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, который начался 5 января и продлится до 30 января.

Фото: Ростислав Нетисов

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