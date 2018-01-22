В Новосибирске создан штаб общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина

Он начнет работу 23 января.
23 января в Новосибирске открывается Штаба общественной поддержки кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщили в пресс-службе штаба.
Он будет расположен по адресу: ул. Красноярская, д. 35 (бизнес-центр «Гринвич»).
Кто будет возглавлять штаб пока неизвестно.
Напомним, выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, который начался 5 января и продлится до 30 января.
Фото: Ростислав Нетисов
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