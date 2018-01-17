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В Новосибирске средняя стоимость билета в кино на новогодних каникулах составила 278 рублей

  • 17/01/2018
кино

КиноПоиск выяснил, на какие фильмы в каникулы чаще всего покупали билеты новосибирцы в онлайне.

 Возглавляет рейтинг фильм режиссёра Антона Мегердичева «Движение вверх», премьера которого состоялась 28 декабря. Сейчас у фильма рейтинг — 8,6. Для сравнения: у фильма «Аритмия» Бориса Хлебникова, лидера по рейтингу 2017 года среди российских фильмов, — 7,8, сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

По данным КиноПоиска, средняя стоимость билета в кино на каникулах в Новосибирске составила 278 рублей. Для сравнения: в Москве билет в кино, в среднем, обходится в 367 рублей, в Екатеринбурге — 226 рублей. Средняя стоимость билета в кино по России в праздники — 286 рублей.

— Самый дешёвый билет в кино в Новосибирске, проданный через КиноПоиск, стоил 100 рублей. Самый дорогой — 1 200 рублей, — говорится в сообщении.

Первый в 2018 году билет через КиноПоиск был куплен новосибирцами на фильм «Три богатыря и принцесса Египта» 1 января. Больше всего билетов в кино купили 2 января.

Отмечается, что в течение всех праздничных выходных интерес к билетам в кино был заметно выше среднего, спад интереса наблюдался только 8 января — в последний день праздников.

По статистике, 14 % пользователей КиноПоиска из Новосибирска в праздничные дни сходили в кино 2 раза или более. Чаще всего новосибирцы ходили в кино вдвоём или втроём. Чаще всего в Новосибирске в кинотеатр покупают билеты зрители в возрасте 35-44 года (33,6 % от общего числа покупателей), чуть им уступает категория 25-34 года (30,2 %). Женщины покупают билеты чуть чаще: 52 % и 48 % покупок на долю женщин и мужчин соответственно.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

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