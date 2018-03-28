В Новосибирске стартовал I общегородской конкурс по сбору вторсырья

Пункт сбора можно выбрать на интерактивной карте.

В Новосибирске стартовал I общегородской конкурс по сбору вторичного сырья «Мы за чистый город!», в рамках которого пройдут акции: «Полезные крышечки», «Я выбираю лес» и «РаZрядка», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Главная задача — формирование навыка сортировки раздельного сбора вторсырья. Мы хотим привлечь для участия в конкурсе как взрослых, так и детей. Когда ребенок мотивирован, он готов принести не только свою батарейку, но и попросить у друзей и соседей, — отметила начальник отдела охраны окружающей среды департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Мария Сидорова.

Отмечается, что конкурс включает в себя три основные акции: социально-экологическую акцию «Полезные крышечки» по благотворительному сбору пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития, городскую экологическую акцию по сбору макулатуры для передачи ее на последующую переработку «Я выбираю лес», городскую экологическую акцию по сбору батареек для дальнейшей их переработки «РаZрядка». Принять участие можно в одной или нескольких акциях одновременно.

Информация об этих акциях будет размещаться в группе «НАДОвцы».

Подведение итогов и награждение победителей конкурса «Мы за чистый город!» будет проходить в декабре (отдельно по каждой акции).

В пресс-службе подчеркнули, что новосибирцы могут ознакомиться с интерактивной картой, на которой отмечены места сбора вторичного сырья. Карта находится в свободном доступе, и любой неравнодушный горожанин сможет принять участие в конкурсе и судьбе своего города. Данные о местах сбора будут обновляться по мере регистрации участников.

Фото: скриншот карты