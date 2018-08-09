В Новосибирске строят дом на 1500 квартир

Его возводят уже больше 10 лет.

Эксперты онлайн-сервиса по выбору недвижимости N1.RU составили рейтинг городов Сибири с самыми большими строящимися домами по количеству в них квартир. Лидер рейтинга — 19-этажка на Дуси Ковальчкук, 238 в Новосибирске, которую возводят уже около 10 лет. В этом доме будет 1500 квартир, указано в проектной декларации этого объекта, сообщает пресс-служба компании. Застройщик ЖК «Нарымский квартал» — ООО «СтройМастер».

Второе место заняла строящаяся многоэтажка с переменной этажностью в микрорайоне «Тихие зори» в Красноярске, в которой будет 1140 квартир. На третьем месте вторая многоэтажка этого микрорайона, где будут жить одновременно 984 семей.

— Первые места по числу квартир ожидаемо заняли жилые комплексы эконом-класса. Этот сегмент характеризуется, во-первых, небольшими площадями квартир по сравнению с более дорогими проектами, а также большой долей студий и однокомнатных квартир, что в итоге приводит к большому числу соседей в таких домах. В народе их называют «муравейниками», — комментирует руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия

В ТОП-5 городов с самими большими домами попала многоэтажка в Новоалтайске (город-спутник Барнаула) на 765 квартир. В Омске самым большим домом стала кирпичная 10-этажка в Центральном округе на 519 квартир. На последнем месте расположился строящийся дом, входящий в жилой комплекс «Кемерово-Сити», куда планируется заселить 350 семей.

Фото с сайта ООО «СтройМастер»