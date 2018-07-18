В Новосибирске улицу Титова продлят до «Чистой Слободы»

Стоимость проекта — 296,1 млн рублей.

Автомобильная дорога по улице Титова в Ленинском районе Новосибирска (от ул. Бийской до ул. Дукача) будет построена и запущена в 2019 году. Новая трасса даст прямой выход из отдаленных микрорайонов к центру Ленинского района, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Улица Титова — очень важное направление, это ворота к новым, динамично развивающимся жилмассивам Ленинского района, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Мы проложили сюда трамвайную линию, теперь приступаем к первому этапу строительства дороги. Объем работ очень большой и приступать нужно немедленно. Участок здесь нестандартный: сложный рельеф, болотистая местность, которую придется отсыпать. Кроме того, для обустройства дорожного полотна необходимо переносить коммуникации и инженерные сети. Уже в этом году жители частного сектора и «Чистой Слободы» почувствуют разницу.

По словам директора по строительству и реконструкции ОАО «Новосибирскавтодор» Алексея Дмитриева, реализация проекта разбита на три этапа. В результате будет построен участок протяженностью 2,2 км – от ул. Бийской до ул. Дукача. В этом году предусмотрено обустройство участка от ул. Бийской до ул. Заозерной длиной 675 метров и шириной 15 метров (4 полосы движения). Согласно проекту уже в июле строители начнут подготовительные работы: усиление газопровода и теплотрассы, перенос контактной сети трамвая, вынос сетей водопровода, канализации и других инженерных сетей. Кроме того, в планах этого года – устройство ливневой канализации и основания дорожной одежды. Финансирование первого этапа – 174,2 млн рублей.

В 2019 году будет заасфальтирована вся дорога от ул. Бийской до ул Дукача, обустроено наружное освещение и тротуары, реконструирован светофор на ул. Бийской. Стоимость второго и третьего этапов — 121,9 млн рублей.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска