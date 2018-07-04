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В Новосибирске утвержден перечень концессионнных объектов

  • 04/07/2018
meria

Соответствующее постановление подписал мэр города Новосибирска.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление «О перечне объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений», говорится на сайте мэрии.

Согласно документу под концессию отданы три нежилых здания в Новосибирске (объект культуры на ул. Б. Хмельницкого – площадью 1473 кв. метра, дом культуры им. К. Цеткин на ул. Котовского площадью 3924,5 кв метра и объект спорта, расположенный в подвале и на первом этаже многоквартирного дома на ул. Котовского площадью 1473,3 кв метра), где предусмотрена реконструкция.

Кроме того, двухэтажное здание с подвальной частью — спортивный комплекс с плавательным бассейном по ул. Зорге отдан под создание спортивно-оздоровительного сооружения. Общая площадь здания — около 4 тысяч кв. метров, площадь застройки — не менее 2 тысяч кв. метров, площадь земельного участка — 5931 кв. метр.

Отмечается, что все помещения являются собственностью города.

Фото: Ростислав Нетисов

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