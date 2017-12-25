В Новосибирске в 2017 году отремонтировано 522 МКД

В городе начаты работы по ремонту на объектах из плана на 2018 год.

По информации департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, в Новосибирске реализован план капитального ремонта многоквартирных домов на 2017 год — работы завершены на 522 МКД. Кроме того, уже выполнили работы на 26 домах, вошедших в программу 2018 года, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— У нас в плане ремонта на 2017 год значилось 522 объекта, выполнено — 548. Это на сто домов больше, чем в прошлом году. При этом растет и качество, мы очень внимательно следим за этим, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Мэр подчеркнул, что на сегодняшний день в рамках реализации плана на 2018 год работы уже ведутся на 105 домах.

23 октября 2017 года правительство Новосибирской области утвердило изменения в краткосрочный план выполнения региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2017-2019 годы. Так, в программу с реализацией в 2018 году вошло 628 многоквартирных домов с проведением 1279 видов работ, а именно: ремонт крыши (на 163 МКД), ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (на 175 МКД), ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения (на 201 МКД), ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения (на 265 МКД), ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (на 57 МКД), ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения (на 94 МКД), ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт (на 50 МКД), ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах (на 114 МКД), ремонт фасада (на 99 МКД), ремонт фундамента многоквартирного дома (на 1 МКД), ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения (60 МКД).

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области