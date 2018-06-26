В Новосибирске возросло количество объявлений о продаже квартир с арендаторами

70% таких объектов приходится на комнаты в общежитиях и однокомнатные квартиры.

Число объявлений о продаже квартир с арендаторами в Новосибирске за год выросло за год на 21% — с 81 до 98 объектов, подсчитали специалисты онлайн-сервиса по подбору недвижимости N1.RU.

По данным аналитиков,70% объектов с жильцами — это комнаты в общежитиях и однокомнатные квартиры. Основная масса таких предложений сейчас сосредоточена в трёх районах города — Октябрьском, Ленинском и Кировском. Средняя цена квартиры с жильцом составляет 1,85 млн руб. За год такой объект вырос в цене на 8,8%.

— Средние цены на квартиры с арендаторами ниже, чем без них. Думаю, что причина кроется в том, что доля однокомнатных квартир, сдаваемых в аренду больше, чем всех остальных, поэтому шансы встретить именно такую квартиру с арендатором в продаже выше, — комментирует руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Кроме того, есть еще комнаты в общежитиях и квартирах, которые с каждым годом теряют актуальность в качестве полноценного жилья, но позволяют получать ежемесячный доход.

Фото: pixabay.com, автор- Sephelonor